Marszałkowska. Pierwsze tramwaje do Wilanowa Źródło: tvnwarszawa.pl

Wzdłuż linii tramwajowej do Wilanowa układana będzie ostatnia warstwa asfaltu. Wschodnia jezdnia ulicy Jana III Sobieskiego do centrum zostanie zamknięta od alei Witosa do ulicy Chełmskiej. Dla kierowców i autobusów komunikacji miejskiej wyznaczono objazdy.

Od połowy kwietnia kierowcy znowu jeżdżą dwoma jezdniami ulicy Jana III Sobieskiego, od Gagarina do Idzikowskiego. Dzięki otwarciu nitki w stronę Wilanowa, możliwe jest też dokończenie prac na jezdni w kierunku centrum, gdzie kierowcy wciąż muszą uważać na wystające studzienki. To efekt braku ostatniej warstwy asfaltu, która wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa ułoży, korzystając z majówki.

Budimex rozpocznie prace w nocy ze środy na czwartek, z 30 kwietnia na 1 maja. Wówczas jezdnia ulicy Jana III Sobieskiego do centrum zostanie zamknięta od alei Witosa do ulicy Chełmskiej.

Na nitce prowadzącej w stronę Wilanowa ruch będzie odbywał się dwoma pasami, ale kierowcy nie skręcą w lewo w ulice: Chełmską, van Beethovena i Idzikowskiego. Pomiędzy Idzikowskiego a aleją Witosa ruch będzie jednym pasem po zamkniętej jeszcze jezdni. Następnie kierowcy będą musieli skręcić w prawo, w aleję Sikorskiego. Żeby wrócić na ulicę Jana III Sobieskiego, powinni pojechać Czarnomorską.

Asfaltowanie ulicy Jana III Sobieskiego Źródło: Infoulice Warszawa

Objazdy dla kierowców

Z ulic Dolnej i Idzikowskiego od Puławskiej wyjazd na Jana III Sobieskiego będzie tylko w prawo. Ulica Idzikowskiego od strony alei Witosa zostanie wygrodzona od budynku pod numerem 16.

Na ulicy van Beethovena znak zakazu ruchu stanie przy drodze prowadzącej w kierunku ulicy Ludwiżanki. Dalej przejazd będzie tylko dla dojeżdżających do posesji pod adresami Jana III Sobieskiego 100, 100a, 102, 102a, 104, 106, 108, 112, 114 oraz przy ulicy Sobieszyńskiej.

Połączenia z ulicą Jana III Sobieskiego nie będzie miała ulica Hańczy. Chełmska będzie zamknięta przy Górskiej. Dalej, prosto będą mogli pojechać tylko mieszkańcy budynków Chełmska 27 i 29 oraz Belwederska 6a, 10 i 12.

Objazd dla jadących z Wilanowa poprowadzi aleją Witosa do ulicy Czerniakowskiej i Gagarina. Z Idzikowskiego najlepiej będzie pojechać Puławską do Goworka i Spacerowej. Z kolei kierowcy, którzy nie będą mogli skręcić z ulicy Jana III Sobieckiego w ulice: Chełmską, van Beethovena i Idzikowskiego, powinni pojechać Gagarina i Czerniakowską.

Autobusy zmienią trasy

Przez całą środę, 30 kwietnia, autobusy linii 141 będą jeździły na krótszej trasie między pętlą P+R Al. Krakowska a ulicą Chełmską. Od czwartku ich kursowanie zostanie zawieszone do końca prac na ulicy Jana III Sobieskiego. W tym samym czasie na trasę nie wyjadą autobusy linii 130.

Zmian będzie więcej. Autobusy linii 107 w kierunku Esperanto dojadą do Czerniakowskiej aleją Witosa. Tak samo 116, 166 i 503 jadące na północ, które z Czerniakowskiej skręcą w Gagarina; 116 w stronę Wilanowa pojadą aleją Sikorskiego i ulicą Czarnomorską; 119 w obu kierunkach będą miały objazd ulicami: Goworka, Spacerową, Gagarina i Sielecką.

Autobusy linii 172 dojadą ulicami: Goworka, Spacerową, Gagarina, Sielecką i Chełmską tylko do pętli przy Chełmskiej; stamtąd też wyruszą w stronę CH Blue City.

Zmiany obejmą też autobusy linii nocnych N31 i N81. Do Dworca Centralnego będą kursowały aleją Witosa i ulicą Czerniakowską, a w powrotnych relacjach: Belwederską, aleją Sikorskiego i Czarnomorską. Natomiast autobusy N03 w kierunku Ursynowa pojadą ulicami Powsińską i św. Bonifacego.

Utrudnienia potrwają do poniedziałku, 5 maja, do około godziny 4.00.

Prace na innych odcinkach

Kolejne odcinki trasy tramwajowej do Wilanowa oddawane są etapami. W maju wykonawca ma zakończyć roboty związane z asfaltowaniem, regulacją krawężników i studzienek na ulicach Jana III Sobieskiego i Belwederskiej między van Beethovena a Spacerową – prace te będą wiązały się z czasowymi zwężeniami bądź zamknięciami jezdni.

Również w maju wykonawca inwestycji zaplanował uruchomienie obu jezdni alei Rzeczypospolitej – jeszcze nie w pełnym przekroju i bez ostatnich warstw asfaltu. Niewielkie utrudnienia będą w rejonie skrzyżowania z ulicą Sejmu Czteroletniego, gdzie powstanie dodatkowa zawrotka, której nie przewidywał pierwotny projekt.

Wykonawca kontynuuje prace brukarskie i przy drogach rowerowych – do końca maja rowerzyści będą mogli korzystać z ukończonych dróg rowerowych na ulicy Puławskiej, Goworka i Spacerowej. W maju ukończona ma zostać budowa zdecydowanej większości chodników.

Latem tramwaje dojadą ulicą św. Bonifacego do pętli Stegny.