Legendy rocka i hip-hopu zagrają na Narodowym

Stadion Narodowy (wideo bez dźwięku) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

We wtorek zespół Guns N' Roses ogłosił, że w przyszłym roku wyruszy w dużą trasę koncertową po Europie i Bliskim Wschodzie. 12 lipca 2025 roku Axl Rose z kolegami zagrają w Warszawie na Stadionie Narodowym.

"Bilety w przedsprzedaży Night Train dostępne od wtorku, 10 grudnia, od godziny 9. Przedsprzedaż na Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 12 grudnia, o godzinie 9.Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 13 grudnia, o godzinie 9 na GunsNRoses.com oraz www.LiveNation.pl" - czytamy na stronie PGE Narodowego.

Guns N' Roses Źródło: RITZAU SCANPIX/PAP/EPA

Podczas wszystkich koncertów przyszłorocznej trasy zespołowi będą towarzyszyć zamiennie goście specjalni. W Warszawie wystąpi legendarna grupa hip-hopowa Public Enemy. Na innych scenach pojawią się też kalifornijski band Rival Sons oraz prekursorzy punk rocka z Wielkiej Brytanii Sex Pistols z udziałem wokalisty Franka Cartera.

Guns N'Roses to jeden z najpopularniejszych zespołów w historii rocka. Powstał w 1985 roku. Grupa zadebiutowała w 1987 roku albumem "Appetite for Destruction". Album rozszedł się w liczbie 18 mln egzemplarzy. Debiutancki krążek utrzymywał się przez pięć tygodni na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200. Tylko w USA zespół sprzedał około 45 mln płyt, a na całym świecie 100 mln. W 2012 roku grupa Guns N’ Roses została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.