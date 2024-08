Specjalizował się w jednym modelu. Wpadł, gdy wracał kradzionym autem

35-latek został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy jechał skradzionym autem. Usłyszał 11 zarzutów. Do Warszawy z Płocka podwoziła go partnerka, jej też grozi surowa kara.

- Sposób działania w każdym z badanych przypadków wskazywał, że przestępstwa popełniła ta sama osoba, a trop wiódł kryminalnych do Płocka. Zaplanowali akcję. Mając wiedzę, że doszło do kolejnej kradzieży, przystąpili do działania i przed Zakroczymiem przygotowali blokadę na trasie. Trafnie wytypowali skrzyżowanie, na którym będzie sprawca – opisuje mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. - Gdy mężczyzna czekał przed sygnalizatorem na zmianę świateł, do akcji wkroczyli policjanci i go zatrzymali. W toyocie miał dwie zagłuszarki GPS i GSM. Zatrzymany 35-latek przyznał, że samochód ukradł z Bielan. Właściciel pojazdu wtedy nie wiedział jeszcze, że jego auto zostało skradzione. Dowiedział się tego od policjantów - dodaje.