Dwóch mężczyzn w samochodzie i woń marihuany

Akcja policji wymierzona w przestępczość narkotykową Źródło: KSP

Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali dwóch podejrzanych o posiadanie znacznej ilości środków odruzających. W aucie, którym poruszali się mężczyźni, funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt torebek z narkotykami.

Policjanci kontrolowali mężczyzn poruszających się mazdą. Funkcjonariusze wyczuli z wnętrza pojazdu silną woń marihuany.

- W trakcie przeszukania auta policjanci znaleźli w plecaku, jak i w saszetce kilkadziesiąt torebek z zawartością marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu i innych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli również wagę elektroniczną i gotówkę - wyliczyła rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Mężczyźni w wieku 26 i 34 lat zostali zatrzymani, a przejęte substancje zostały przekazane do dalszych badań. - W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowała nadkomisarz Sulowska.

W samochodzie policja znalazła kilkadziesiąt torebek z narkotykami Źródło: KRP Warszawa IV