Świat Wielki Kanion. Znaleźli ciało kilka tygodni po powodzi Krzysztof Posytek |

Powódź błyskawiczna w Wielkim Kanionie Źródło wideo: Wieke De Boer/REUTERS Źródło zdj. gł.: Wieke De Boer/REUTERS

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Amerykańska Służba Parków Narodowych (NPS) poinformowała, że strażnicy Parku Narodowego Wielkiego Kanionu zareagowali na zgłoszenie dotyczące odkrycia ludzkich szczątków w pobliżu kaskady Crystal Rapid nad rzeką Kolorado. Dodała, że NPS zabezpieczyła szczątki i przekazała je do biura lekarza sądowego hrabstwa Coconino.

Kilka tygodni po powodzi znaleźli ciało

Odkrycia dokonano kilka tygodni po powodzi błyskawicznej - nawiedziła Wielki Kanion 29 sierpnia. Po intensywnych opadach deszczu wezbrały potoki i tworzyły się wodospady, a woda zabierała ze sobą wszystko, co spotkała na swojej drodze.

Służby uratowały około 80 osób, którym zagrażała woda, ale dwóm mężczyznom z Teksasu w wieku 46 i 42 lat nie udało się pomóc. Po powodzi 53-letni mężczyzna była uznawany za zaginionego. Władze nie potwierdziły na razie, czy odnalezione ciało to on.

Powodzie w Wielkim Kanionie Źródło zdjęcia: Wieke De Boer/REUTERS

Powódź błyskawiczna w Wielkim Kanionie nie jest jedyną, która w ostatnim czasie nawiedziła amerykańskie parki narodowe. Na przełomie sierpnia i września do podobnego zdarzenia doszło w Parku Narodowym Zion w stanie Utah. Ścianami kanionów spływała woda, a spadające skały blokowały drogi.

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