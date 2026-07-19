Świat Ulice Nowego Jorku pod wodą. Opady miały jednak jasną stronę Krzysztof Posytek |

Po ulewach w Nowym Jorku doszło do powodzi błyskawicznych Źródło zdj. gł.: Bella Chowdhury/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Po wielu dniach z wysoką temperaturą Nowy Jork i okolice nawiedziły burze z ulewami. Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS), do wczesnego sobotniego popołudnia w różnych częściach miasta spadło od 50 do nawet ponad 100 litrów na metr kwadratowy.

Zalany Nowy Jork. Mieszkańcy brodzili w wodzie po pas

Tak silne opady w krótkim czasie doprowadziły do zalań. NWS wydała ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi w sobotę i niedzielny poranek dla wszystkich pięciu okręgów Nowego Jorku, a także części pobliskiego hrabstwa Westchester oraz północno-wschodniego New Jersey.

Jak podały służby kryzysowe Nowego Jorku, najwięcej deszczu spadło w częściach Manhattanu, Brooklynu i Queens. Mieszkańców lokali znajdujących się w suterenach wezwano do przeniesienia się na wyższe piętra. W niektórych miejscach wody było tak dużo, że sięgała mieszkańcom do pasa. W mieście Newark w New Jersey służby pomagały kierowcom uwięzionych w pojazdach.

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Nieoczekiwana zaleta ulew przed finałem mundialu

W wyniku ulew w sobotni wieczór na pewien czas wstrzymano ruch naziemny na lotniskach LaGuardia i Kennedy'ego w Nowym Jorku oraz w porcie lotniczym w Newark. Stało się to w przeddzień niedzielnego finału mistrzostw świata w piłce nożnej w East Rutherford w New Jersey, tuż przy granicy z Nowym Jorkiem.

Ulewy miały jednak pewien nieoczekiwany pozytywny skutek. Jak poinformowali meteorolodzy, w dużej mierze oczyściły powietrze z dymu powstającego podczas pożarów lasów w Kanadzie. To tym bardziej istotne, że MetLife Stadium, na którym odbędzie się finał, jest obiektem otwartym.

Redagowała ast