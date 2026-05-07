Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca

|
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Mieszkanka Florydy usłyszała w nocy hałas. Kobieta myślała, że to włamywacze, ale prawda okazała się zupełnie inna. I to być może jeszcze straszniejsza, bo na jej tarasie walczyły ze sobą aligatory.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Ave Maria w południowo-zachodniej Florydzie. Kayla Burress spała ze swoim dzieckiem, gdy nagle usłyszała dziwne dźwięki dochodzące z tarasu. Co gorsza, odgłosy robiły się coraz głośniejsze.

Starcie aligatorów na tarasie

Kobieta wyjrzała na zewnątrz, spodziewając się, że to włamywacze. Ujrzała jednak nie rabusiów, a dwa walczące ze sobą aligatory. Podczas gwałtownego starcia gady uderzyły w siatkową osłonę, rozrywając ją na strzępy.

- Wyglądało to tak, jakby walczyły ze sobą o terytorium. Nie przypominało to rytuału godowego, jaki widywałam wcześniej, ponieważ była tam krew, a jedno zwierzę trzymało zad drugiego w swoich szczękach - relacjonowała Burress.

Kobieta postanowiła ostrzec swoich sąsiadów. - To było przerażające. Po prostu ostrzegłam wszystkich sąsiadów, by pilnowali dzieci i psów. To (starcie aligatorów - red.) działo się szybko, a zwierzęta były potężne - dodała.

Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Walka o terytorium, a nawet życie

Eksperci do spraw zwierząt wyjaśniają, że takie zachowanie aligatorów, choć może być groźne dla człowieka, nie jest niczym niespotykanym - zwłaszcza podczas sezonu godowego, który właśnie trwa na Florydzie. Większe samce wypierają młodsze ze swoich siedlisk, przez co te drugie muszą szukać innego miejsca. Ranger Rob, konserwator przyrody z Florydy, powiedział, by w razie zauważenia walczących zwierząt nie zbliżać się do nich.

- (Aligatory - red.) są bardzo zdenerwowane, bo stawką jest ich życie, dlatego zrobią wszystko, co w ich mocy, by je zachować. Jeśli spróbujecie je uwięzić albo zapędzić w kozi róg, zaczną przejawiać zachowania obronne i agresywne - wyjaśnił przyrodnik.

Przed aligatorami w okresie godowym ostrzegają także służby ochrony przyrody Florydy. Zalecają mieszkańcom, by w razie zauważenia agresywnego osobnika natychmiast zgłosić sprawę odpowiednim organom. Przestrzegają także przed zbliżaniem się do zbiorników wodnych, bo mogą się w nich kryć gady.

W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca

Źródło: WINK

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USAzwierzęta
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Tu grzmi pod wieczór
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Burza, pochmurno
Burze. Kolejne województwo z alarmami
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Prognoza
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Prognoza
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Prognoza
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Prognoza
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Prognoza
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
Prognoza
Pies
"Zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest w rzece"
Świat
Burza, burze
Gdzie jest burza? Miejscami opad jest nawalny
Orion nad wulkanem Teide
"Planowanie i wykonanie tego zdjęcia zajęło mi trzy lata"
Nauka
Deszcz, ulewy
Ulewy, burze i porywisty wiatr. Front przewędruje nad Polską
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom