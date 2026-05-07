Świat Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca Krzysztof Posytek |

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Ave Maria w południowo-zachodniej Florydzie. Kayla Burress spała ze swoim dzieckiem, gdy nagle usłyszała dziwne dźwięki dochodzące z tarasu. Co gorsza, odgłosy robiły się coraz głośniejsze.

Starcie aligatorów na tarasie

Kobieta wyjrzała na zewnątrz, spodziewając się, że to włamywacze. Ujrzała jednak nie rabusiów, a dwa walczące ze sobą aligatory. Podczas gwałtownego starcia gady uderzyły w siatkową osłonę, rozrywając ją na strzępy.

- Wyglądało to tak, jakby walczyły ze sobą o terytorium. Nie przypominało to rytuału godowego, jaki widywałam wcześniej, ponieważ była tam krew, a jedno zwierzę trzymało zad drugiego w swoich szczękach - relacjonowała Burress.

Kobieta postanowiła ostrzec swoich sąsiadów. - To było przerażające. Po prostu ostrzegłam wszystkich sąsiadów, by pilnowali dzieci i psów. To (starcie aligatorów - red.) działo się szybko, a zwierzęta były potężne - dodała.

Walka o terytorium, a nawet życie

Eksperci do spraw zwierząt wyjaśniają, że takie zachowanie aligatorów, choć może być groźne dla człowieka, nie jest niczym niespotykanym - zwłaszcza podczas sezonu godowego, który właśnie trwa na Florydzie. Większe samce wypierają młodsze ze swoich siedlisk, przez co te drugie muszą szukać innego miejsca. Ranger Rob, konserwator przyrody z Florydy, powiedział, by w razie zauważenia walczących zwierząt nie zbliżać się do nich.

- (Aligatory - red.) są bardzo zdenerwowane, bo stawką jest ich życie, dlatego zrobią wszystko, co w ich mocy, by je zachować. Jeśli spróbujecie je uwięzić albo zapędzić w kozi róg, zaczną przejawiać zachowania obronne i agresywne - wyjaśnił przyrodnik.

Przed aligatorami w okresie godowym ostrzegają także służby ochrony przyrody Florydy. Zalecają mieszkańcom, by w razie zauważenia agresywnego osobnika natychmiast zgłosić sprawę odpowiednim organom. Przestrzegają także przed zbliżaniem się do zbiorników wodnych, bo mogą się w nich kryć gady.

