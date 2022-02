Tak zimno, że legwany spadały z drzew

"Były tak zimne, że się nie ruszały"

Kiedy jest zimno, mogą spadać z drzew

Legwany zielone (Iguana iguana) to duże jaszczurki. Mogą dorastać do 1,5 metra długości i ważyć 20 kilogramów. Są zwierzętami zimnokrwistymi. Przy spadku temperatury do 10 stopni Celsjusza powolnieją i sztywnieją. W przypadku jeszcze niższej temperatury przechodzą w stan uśpienia lub drętwienia. Może to jednak skutkować utratą przyczepności i spadaniem z drzew. Wyglądają na martwe, jednak ich funkcje życiowe pozostają niezmienne. W ten sposób chronią się przed chłodem.