Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją

|
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan spowodował osuwiska
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii. Co najmniej cztery osoby straciły życie, a sześć uznawanych jest za zaginione. Żywioł przyniósł rekordowe opady deszczu, odwołane loty oraz przerwy w dostawie prądu.

Agencja informacyjna Kyodo poinformowała o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych w prefekturze Chiba na wschód od stolicy kraju, Tokio. Dwie osoby zostały porwane przez osuwisko błotne, a trzecia - jak relacjonuje z kolei publiczny nadawca NHK, to mężczyzna, który zginął po tym, jak podczas usuwania ziemi z drogi jego maszyna stoczyła się do zagajnika bambusowego, zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Co najmniej cztery osoby nie żyją

Media poinformowały także o śmierci 60-letniej kobiety, której dom w miejscowości Yokosuka w prefekturze Kanagawa został zniszczony przez schodzące osuwisko. Służby kontynuują poszukiwania czterech osób w prefekturze Kanagawa, które mogły zostać uwięzione pod zwałami ziemi, i dwóch w Chibie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tragedia w popularnym parku narodowym. Rozbił się śmigłowiec

Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

Rekordowe opady

Dujuan, 25. tajfun w tym roku w Japonii, przyniósł historyczne opady. Na wyspie Izu Oshima w 48 godzin spadło 832 litrów deszczu na metr kwadratowy, co stanowi 2,4-krotność średniej dla całego września i jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Rekordowe dobowe sumy opadów odnotowano w ośmiu miejscach, w tym 392,5 l/mkw. w Ichihara (prefektura Chiba).

37-letni Richard Yonamine powiedział, że woda zalała jego dom w mieście Sakura w prefekturze Chiba po tym, jak pobliska rzeka, wezbrana przez deszcze, wystąpiła z brzegów. - Boję się, że zacznie [znowu - red.] padać… Martwię się, że gdy tylko zacznie lać, sytuacja przerodzi się w poważny problem - relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

Zniszczenia po przejściu żywiołu

Żywioł spowodował rozległe zniszczenia i zakłócenia. Anulowano przeszło 275 lotów krajowych. Operator energetyczny Tokyo Electric Power Co przekazał, że około 45 tysięcy odbiorców nie ma prądu.

Z powodu tajfunu odwołano ostatni dzień targów Tokyo Game Show. W prefekturach Kanagawa i Chiba uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć domów, a lokalne media donoszą o samochodach utkniętych w błocie i zalanych drogach. Władze wydały zalecenia ewakuacyjne dla ponad 1,6 miliona mieszkańców.

We wtorek rano Dujuan, z wiatrem osiągającym w porywach do 144 kilometrów na godzinę, oddalił się od wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi lawinami błotnymi w regionie Kanto. JMA prognozuje, że w strefach objętych alertami opady mogą się utrzymać w miarę przemieszczania się tajfunu.

Zalany park w prefekturze Chiba
Zalany park w prefekturze Chiba
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS
Źródło: PAP, The Japan Times, NHK World, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
JaponiaHuragany, tajfuny, cyklonypogodawiatr
Czytaj także:
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
Nauka
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem
Prognoza
Opady śniegu na Kasprowym Wierchu, 21.09.26
Trochę zimy pod koniec lata. Takie widoki przyniósł poniedziałek
Polska
Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Tragedia w znanym parku narodowym
Świat
burza
Gdzie jest burza? Lokalnie może silnie padać
Prognoza
parasolki pogoda deszcz shutterstock_2838520013
Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni
Prognoza
Wejście do podziemnej części poligonu nuklearnego Punggye-ri w 2018 roku
Testy nuklearne w Korei Północnej mogły doprowadzić do prawie 1400 trzęsień ziemi
Nauka
W Tatrach zaczął padać śnieg
"Tego śniegu będzie coraz więcej i on już nie będzie topniał"
Polska
Burza, chmury, deszcz
Załamanie pogody. Tu zamierza ostrzegać IMGW
Prognoza
Martwy wieloryb na dziobie statku
Martwy wieloryb na dziobie statku. Próbują ustalić, jak zginął
Świat
Miasto New Richland w Minnesocie nawiedziła powódź
Ulewy na Środkowym Zachodzie. Idą kolejne
Świat
Do Japonii zbliża się tajfun Dujuan
Trwa długi weekend, a do kraju zbliża się tajfun
Świat
W poniedziałek przez Polskę przechodzi deszczowy front
Deszczowy i burzowy poniedziałek. Radar opadów i wyładowań
Prognoza
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Tutaj nadal silnie wieje. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Ulewa, burza
Gdzie jest burza? Grzmi w dwóch województwach
Prognoza
shutterstock_2633440701
10 martwych lwów na terenie rezerwatu. Jest dochodzenie
Świat
Tak wygląda góra Timpanogos w stanie Utah jesienią
Wspinali się na szczyt, nagle rozszalała się burza. Nie żyje 19-latek
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Zmiana w pogodzie będzie drastyczna
Prognoza
Silny wiatr
Alert RCB. "Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami"
Polska
Deszczowe ulice Tokio przed przejściem tajfunu Dujuan
Dujuan sunie na Japonię. Odwołane loty, skrócone imprezy
Świat
Wiewiórka pospolita
Wiewiórki pozbawiły ich prądu. "Dla chcącego nic trudnego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas "twardy reset"
Prognoza
Kolumny dymu nad dystryktem Coimbra w Portugalii
Rozległy pożar w Portugalii. Ranni strażacy
Świat
Dym z pożarów w Indonezji znacznie pogorszył jakość powietrza w Singapurze
Duszą się dymem z pożarów w innym kraju
Świat
Likaon pstry
Trzej bracia pobili rekord podczas poszukiwań partnerek
Ciekawostki
Burza, piorun
Prognoza zagrożeń IMGW. Mogą obowiązywać we wszystkich województwach
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
"Nadzwyczajny krok". Chcą uśmiercenia rekina
Świat
W budynku uczelni kryły się pozostałości średniowiecznego zamku
Odkryli średniowieczny zamek w innym budynku
Ciekawostki
Pogoda na 5 dni
Koniec sielanki w pogodzie. Nadciągają chłód, wiatr i deszcz
Prognoza
Puma na ulicach San Francisco
Poruszenie na ulicach San Francisco. "To było trochę szalone"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom