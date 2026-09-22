Świat Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją Damian Dziugieł |

Tajfun Dujuan spowodował osuwiska Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIJI PRESS

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Agencja informacyjna Kyodo poinformowała o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych w prefekturze Chiba na wschód od stolicy kraju, Tokio. Dwie osoby zostały porwane przez osuwisko błotne, a trzecia - jak relacjonuje z kolei publiczny nadawca NHK, to mężczyzna, który zginął po tym, jak podczas usuwania ziemi z drogi jego maszyna stoczyła się do zagajnika bambusowego, zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Co najmniej cztery osoby nie żyją

Media poinformowały także o śmierci 60-letniej kobiety, której dom w miejscowości Yokosuka w prefekturze Kanagawa został zniszczony przez schodzące osuwisko. Służby kontynuują poszukiwania czterech osób w prefekturze Kanagawa, które mogły zostać uwięzione pod zwałami ziemi, i dwóch w Chibie.

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Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS

Rekordowe opady

Dujuan, 25. tajfun w tym roku w Japonii, przyniósł historyczne opady. Na wyspie Izu Oshima w 48 godzin spadło 832 litrów deszczu na metr kwadratowy, co stanowi 2,4-krotność średniej dla całego września i jest najwyższym wynikiem w historii pomiarów. Rekordowe dobowe sumy opadów odnotowano w ośmiu miejscach, w tym 392,5 l/mkw. w Ichihara (prefektura Chiba).

37-letni Richard Yonamine powiedział, że woda zalała jego dom w mieście Sakura w prefekturze Chiba po tym, jak pobliska rzeka, wezbrana przez deszcze, wystąpiła z brzegów. - Boję się, że zacznie [znowu - red.] padać… Martwię się, że gdy tylko zacznie lać, sytuacja przerodzi się w poważny problem - relacjonował w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

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Zniszczenia po przejściu żywiołu

Żywioł spowodował rozległe zniszczenia i zakłócenia. Anulowano przeszło 275 lotów krajowych. Operator energetyczny Tokyo Electric Power Co przekazał, że około 45 tysięcy odbiorców nie ma prądu.

Z powodu tajfunu odwołano ostatni dzień targów Tokyo Game Show. W prefekturach Kanagawa i Chiba uszkodzonych zostało co najmniej dziewięć domów, a lokalne media donoszą o samochodach utkniętych w błocie i zalanych drogach. Władze wydały zalecenia ewakuacyjne dla ponad 1,6 miliona mieszkańców.

We wtorek rano Dujuan, z wiatrem osiągającym w porywach do 144 kilometrów na godzinę, oddalił się od wybrzeża, kierując się na północny wschód. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) ostrzega jednak, że grunt pozostaje skrajnie niestabilny, co wiąże się z wysokim zagrożeniem kolejnymi lawinami błotnymi w regionie Kanto. JMA prognozuje, że w strefach objętych alertami opady mogą się utrzymać w miarę przemieszczania się tajfunu.

Zalany park w prefekturze Chiba Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIJI PRESS