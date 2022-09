Nick Underwood, doświadczony łowca huraganów, wleciał do oka huraganu Ian. Opowiedział o tym, dlaczego ten lot był najtrudniejszy w jego karierze.

Burza tropikalna Ian przechodzi przez Stany Zjednoczone , przynosząc ze sobą porywisty wiatr, ulewy i potężne fale sztormowe. We wtorek zjawisko miało jeszcze siłę huraganu, a zbadanie jego oka zostało powierzone specjalistom z amerykańskiej Narodowej Agencji Oceaniczno-Atmosferycznej (NOAA).

Jasno od błyskawic

"Mówiąc, że był to najcięższy lot w mojej karierze, nie przesadzam" - napisał na Twitterze.

- Zawsze będę pamiętał Iana, przynajmniej do następnego razu, kiedy natknę się na burzę, o której powiem, że jest najgorsza - dodał Underwood. - Myślę, że nawet w przyszłości, gdy będę leciał przez inne gwałtowne burze, to pomyślę "Czy to było gorsze niż Ian? Nie jestem pewien".