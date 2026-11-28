Świat Sprzątają po potężnej burzy. Tysiące domów wciąż bez prądu Agnieszka Stradecka |

Miasto Alexandria w Wirginii sprząta po potężnej burzy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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W czwartek i piątek nad wschodnimi Stanami Zjednoczonymi przetaczała się potężna burza. W czwartek, czyli Święto Dziękczynienia, bez prądu pozostało ponad 900 tysięcy odbiorców. Jak wynika z danych portalu PowerOutage, w piątek wieczorem nadal nie przywrócono zasilania do około 300 tys. rodzin lub firm.

"Powalone drzewa, gałęzie i mnóstwo śmieci"

W piątek utrzymywały się zakłócenia w ruchu lotniczym. Jak podała stacja BBC, opóźnionych zostało ponad 3700 połączeń wewnątrzkrajowych oraz międzynarodowych, a prawie 670 odwołano. Według danych monitorującego ruch lotniczy serwisu FlightAware, w czwartek opóźnionych było prawie 2500 lotów do USA, a ponad 450 odwołano.

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W Hampton w stanie Wirginia burza przewróciła popularny punkt orientacyjny na plaży Grandview: zwietrzałe, bezlistne drzewo znane jako "Drzewo Żalu" lub "Drzewo Muszli". Odwiedzający regularnie dekorowali jego gałęzie muszelkami, co stanowiło popularny motyw dla fotografów. W komentarzach pod zdjęciami drzewa internauci dzielili się wspomnieniami związanymi z tym fragmentem plaży.

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Wiele problemów mieli także mieszkańcy starówki w mieście Alexandria w Wirginii, gdzie rzeka Potomak zalała ulice i sklepy. Lokalny portal ALX Now przekazał, że podczas burzy wielu kierowców porzuciło samochody wzdłuż historycznej trasy George Washington Memorial Parkway. Wiele dróg zostało także zablokowanych przez uszkodzone drzewa.

- Na ulicach pracują liczne ekipy - powiedziała w piątek burmistrz Alexandrii Alyia Gaskins. - Większość z nich koncentruje się na sprzątaniu i usuwaniu skutków burzy. Jak możecie sobie wyobrazić, są powalone drzewa, gałęzie i mnóstwo śmieci, które trzeba posprzątać - dodała.

Gubernator Wirginii Abigail Spanberger ogłosiła w piątek stan wyjątkowy, aby wesprzeć działania związane z usuwaniem skutków burzy.

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Potężne opady i przypływy

Burza przyniosła potężne opady deszczu - jak podał lokalny nadawca ABC News, we wschodniej Wirginii i Karolinie Północnej w okresie od środy do czwartku lokalnie spadło 120 litrów deszczu na metr kwadratowy. W położonej na wyspie miejscowości Emerald Isle do czwartkowego poranka spadło niemal 230 l/mkw.

Ponadto w Święto Dziękczynienia w wielu punktach w stanie New Jersey odnotowano rekordowe wartości przypływu. Rekord został zanotowany w miejscowości Cape May, gdzie w czwartek zmierzono wartość 2,87 metra.