Ptasia grypa dziesiątkuje pingwiny na popularnej plaży. "To kontynuacja epidemii"

Coraz więcej pingwinów przylądkowych, których miejscem lęgowym jest plaża Boulders w Kapsztadzie, umiera na ptasią grypę. Naukowcy są tym bardzo zaniepokojeni. - Jest to kontynuacja epidemii, która miała miejsce w zeszłym roku - powiedział David Roberts, lekarz weterynarii z organizacji South African Foundation For The Conservation Of Coastal Birds.