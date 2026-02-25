We Francji jest o włos od upału

Logo TVN24
vlcsnap-2026-02-25-16h45m08s087
Podmuch wiosny w miejscowości Anglet w południowej Francji
Źródło: ENEX
We Francji zapanowały wiosenne, a miejscami nawet letnie temperatury. We wtorek w części kraju odnotowano ponad 28 stopni, a bardzo ciepła jest także środa.
W kalendarzu luty, a na termometrach wiosna, a miejscami nawet lato - tak w ostatnich dniach wygląda sytuacja w większości Francji. Były miejsca, gdzie padły rekordy temperatur albo zarejestrowano wartości dawno niewidziane o tej porze roku.

Rekord lutowego ciepła

Stało się tak na przykład na południowym zachodzie, w departamencie Pireneje Atlantyckie, gdzie we wtorek w gminie Orthez zanotowano 28,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord z 16 lutego 2020 roku wynosił 27,1 st. C. Bardzo ciepło było też w niewielkiej miejscowości Pomps - we wtorek zarejestrowano tam 28,2 st. C. Tamtejsza stacja meteorologiczna nie odnotowała takich pomiarów w lutym przez 52 lata swojej działalności.

Bardzo ciepła ma być także środa. Według meteorologów termometry mają pokazać temperatury wyższe przeciętnie o 10-15 st. C od maksymalnych o tej porze roku. W Paryżu, gdzie w ostatnich dniach drzewa zakwitły na biało i różowo, w środę ma być 20 stopni. Jeszcze cieplej będzie na wspomnianym południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci mają wskazać do 26 st. C. Fala ciepła ominie jedynie Lotaryngię i Alzację na wschodzie kraju - tam ma być nie więcej niż 15 st. C.

Meteorolodzy ostrzegają jednak, że fala ciepła skończy się już niebawem. Po środzie nadejdzie ochłodzenie, które ma być szczególnie odczuwalne w nadchodzący weekend.

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

