Ostrzeżenie na plażach w turystycznym raju. "Trzymajcie się z dala od wody"

Wyciek ropy naftowej. "Bardzo rzadko widuje się takie rzeczy"

- To zaskakujące i nieoczekiwane. To nasz szósty raz w Singapurze i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżaliśmy, była idealna pogoda, słońce, wspaniała woda. Widzieliśmy w wiadomościach, że coś takiego wydarzyło się niedawno i chcieliśmy to zobaczyć. To naprawdę imponujące i zaskakujące, bardzo rzadko widuje się takie rzeczy. Przyszedłem nawet w szortach kąpielowych - relacjonował Daniel Blanc, turysta z Francji.