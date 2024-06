Największe opady od 40 lat. Tysiące zalanych domów w Austrii

Trwa usuwanie skutków nawałnic i powodzi, jakie w weekend nawiedziły południe i wschód Austrii. Wstępnie straty szacuje się na co najmniej pięć milionów euro. W pomoc poszkodowanym zaangażował się rząd oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

W samej Styrii w akcjach ratowniczych brało udział blisko 5000 strażaków, natomiast w Burgenlandzie na ratunek powodzianom ruszyły 194 jednostki, czyli ponad 3800 strażaków. Z informacji opublikowanych przez lokalne władze wynika, że kilkaset ewakuowanych osób nadal nie może wrócić do swoich domów, które grożą zawaleniem.

Straty na co najmniej pięć milionów euro

Według wstępnych, bardzo ostrożnych szacunków, straty w dotkniętych kataklizmem regionach wynoszą co najmniej pięć milionów euro. Jednocześnie austriackie władze podkreślają, że z pewnością nie jest to bilans ostateczny. Wynika to z faktu, że w wielu, szczególnie mniejszych miejscowościach, pracownicy administracji publicznej rozpoczęli szacowanie szkód dopiero w drugiej połowie tygodnia.