Świat Meksyk. Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby Krzysztof Posytek |

Ulewy doprowadziły do poważnych zalań w meksykańskim stanie Nuevo Leon Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Na początku października przez północno-wschodni Meksyk przeszedł front chłodny. Przyniósł znaczne opady deszczu, zwłaszcza w stanie Nuevo Leon. Najmocniej padało w okolicach miasta Monterrey - na przedmieściach Santiago od 1 do 5 października spadło 276 litrów na metr kwadratowy.

Woda porywała i więziła ludzi

Intensywne opady deszczu przyczyniły się do śmierci dwóch osób w Monterrey. Jak informuje stacja Telediario, zostały one porwane przez rwącą wodę płynącą ulicami. Ich ciała znaleziono w miejskich kanałach.

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Łącznie strażacy otrzymali ponad 470 zgłoszeń. Więcej niż 100 dotyczyło pojazdów uwięzionych przez wodę. Atak żywiołu przewrócił lub poważnie naruszył ponad 100 drzew i kilkadziesiąt słupów energetycznych. Na drogi w Nuevo Leon zeszły dwa osuwiska, a wiele ulic w Monterrey i okolicach zostało tymczasowo wyłączonych z ruchu z powodu zalań.

Chociaż ulewy zabijały i niszczyły, miały również pozytywny skutek. Jak donosi Telediario, napełniły zbiorniki w stanie, zapewniając znaczny wzrost zapasów wody pitnej dla regionu. W mniej niż 48 godzin poziom wody w zbiorniku La Boca wzrósł o niemal 10 procent.