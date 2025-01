Wichura powaliła słupy energetyczne i przewróciła ciężarówkę

Dynamiczne warunki w południowo-wschodnim Meksyku oraz na półwyspie Jukatan przyniósł układ nazywany lokalnie "zimnym frontem 24". Prócz wichur mieszkańcy tych regionów zmagają się z ochłodzeniem i opadami. We wtorek wiatr o prędkości ok. 120 km/h powalił dwa słupy energetyczne w pobliżu miasta Oaxaca. W efekcie wiele gospodarstw domowych pozostało bez dostępu do prądu. Porywisty wiatr doprowadził także do paraliżu na jednej z dróg po tym, jak zmiótł z niej samochód ciężarowy.