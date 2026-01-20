Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny atak rekina w Australii

Zamknięta plaża North Steyne Beach
Sharks.mp4
Źródło: Reuters
39-letni mężczyzna został zaatakowany przez rekina w pobliżu Wybrzeża Środkowo-Północnego w Australii. To już czwarty atak drapieżnika od ubiegłej niedzieli w tym kraju. Dwie osoby doznały rozległych obrażeń i walczą o życie w szpitalach.

W ostatnich dniach w okolicach Sydney w Australii dochodzi do serii ataków rekinów. Pierwszy z nich miał miejsce w ubiegłą niedzielę, gdy zaatakowany został 12-latek, który w stanie krytycznym trafił na oddział intensywnej terapii. W poniedziałek wieczorem na plaży Manly inny rekin poważnie ranił w nogi 20-letniego mężczyznę. Tego samego dnia inny drapieżnik zrzucił 10-latka z deski surfingowej, po czym odgryzł jej fragment. Dziecku cudem udało się uniknąć obrażeń.

We wtorek rano doszło do kolejnego ataku, tym razem w pobliżu obozowiska Point Plomer, około 450 kilometrów na północ od Sydney. Jak przekazała policja, rekin ugryzł deskę surfingową 39-letniego mężczyzny, który "został ranny w klatkę piersiową". Władze twierdzą, że za wszystkie ataki są odpowiedzialne żarłacze tępogłowe.

Zamknięta plaża North Steyne Beach
Zamknięta plaża North Steyne Beach
Źródło: PAP/EPA/BIANCA DE MARCHI

"Idealna burza" zwabiła rekiny

Zdaniem Steve'a Pearce'a, dyrektora generalnego Surf Life Saving w stanie Nowa Południowa Walia, surfer miał sporo szczęścia, że nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jednocześnie ostrzegł przed pływaniem lub surfowaniem w pobliżu ujść rzek.

- To oczywiste obszary, gdzie gromadzą się rekiny. Jeśli woda jest brudna, zastanowiłbym się dwa razy przed wejściem do niej - dodał przedstawiciel australijskich służb.

Eksperci wskazują, że ulewy w regionie, przez które do oceanu dostały się ścieki, zamieniły wody metropolii w mętne żerowisko agresywnych żarłaczy. Służby ratunkowe mówią o "idealnej burzy", która zwabia rekiny. Rekordowe ulewy, sięgające 127 l/mkw. deszczu na dobę - najwięcej od 1988 r. - spowodowały masowy spływ ścieków i brudnej, słonawej wody do oceanu.

- Ten poziom fekaliów i ścieków przyciąga drobnicę, a za nią podążają rekiny - ocenił bez Chris Pepin-Neff z Uniwersytetu w Sydney.

Specjalista podkreślił, że w obecnych warunkach kąpiel jest "okropnym pomysłem" i zalecił, by nie wchodzić do oceanu przez co najmniej 72 godziny po ulewach.

Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
Dowiedz się więcej:

Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym

Zamknięte plaże w Sydney

Z powodu ostatnich ataków władze Sydney zdecydowały o tymczasowym zamknięciu plaż Northern Beaches. Rozmieszczono także 34 inteligentne liny z przynętami, a także drony. Średnio w Australii dochodzi do 20 incydentów z udziałem rekinów, z których rzadko więcej niż trzy są śmiertelne. Jednak obecna kumulacja zdarzeń w Sydney jest wyjątkowa. Kraj wciąż pamięta tragiczne sezony, gdy obecność drapieżników paraliżowała turystykę, choć statystyki niezmiennie wskazują, że groźniejsze od samych rekinów pozostają zdradliwe prądy i fale.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: BBC, PAP, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BIANCA DE MARCHI

Udostępnij:
TAGI:
Australia
Czytaj także:
Siarczysty mróz na początku lutego nad Rosją
Czy coś przyhamuje nieludzki mróz?
Arleta Unton-Pyziołek
Mróz
Kolejne regiony z ostrzeżeniami IMGW
Prognoza
Karambol na ponad 100 pojazdów w Michigan
Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora
Świat
Krowa Veronika
Zaskakujące, co krowa Veronika robi z kijem. Naukowcy nie wierzyli własnym oczom
Maciej Wacławik
Smog w Krakowie
Nawet 1300 procent normy. Trujące powietrze w Krakowie bije rekordy
TVN24
Japonia
Odwołane loty, utrudnienia na kolei w Japonii
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
Polska
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
Polska
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
Prognoza
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
Ciekawostki
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
Prognoza
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
Polska
Tatry
Trudna akcja ratunkowa w Tatrach
Polska
Zimowy dzień
W prognozie widać opady. Nie tylko śniegu
Prognoza
Lodospady, Rudawka Rymanowska
"Zdecydowałem się zobaczyć je na własne oczy. Cud natury"
Polska
Kominy EC Siekierki z poziomo unoszącym się dymem, 19.01.2026
Dym nad Warszawą unosił się poziomo. To zjawisko było przyczyną
Polska
Żarłacz tępogłowy
Trzy ataki rekinów w 24 godziny. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Spalone domy w rejonie miejscowości Penco w Chile
Wioska "obróciła się w popiół"
Świat
Smog w Polsce
Alert RCB. Gdzie powietrze jest dziś niezdrowe
Smog
Śnieg na Florydzie
Na Florydzie zamarzły legwany, w Nowym Jorku odwołano loty
Świat
Mroźne wzory
Tylko w tym jednym miejscu w Polsce nie było mrozu
Polska
Słoneczny dzień, słońce, zima
Będzie słonecznie, ale mroźnie. Pogoda na dziś
Prognoza
Orki
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"
Świat
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
"W Polsce da się robić rzeczy na światowym poziomie"
Nauka
Mroźna noc, mroźny poranek, sople lodu
Noc z przeszywającym mrozem
Prognoza
Krynica-Zdrój
Idealne miejsce dla miłośników zimowych sportów. Krynica-Zdrój zaprasza
Najnowsze
Śmigłowiec
Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej
Świat
Mieszkaniec Sarajewa przemieszcza się na zewnątrz w maseczce
Smog dusi stolicę. "Każdy, kto musi wyjść, odczuje skutki"
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom