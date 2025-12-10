Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,7 doszło w nocy ze środy na czwartek u wybrzeży japońskiej wyspy Hokkaido. W części kraju obowiązuje ostrzeżenie przed "megatrzęsieniem". Zostało wydane po tym, jak w poniedziałek odnotowano tam wstrząsy o magnitudzie 7,6.

Jak podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), do wstrząsów doszło na głębokości 34 kilometrów pomiędzy wyspami Honsiu i Hokkaido. Trzęsienie zanotowano około północy czasu lokalnego, a jego magnituda została oceniona na 5,7.

Region wyspy Hokkaido od kilku dni jest aktywny sejsmicznie. Środowe trzęsienie było najprawdopodobniej wstrząsem wtórnym związanym z poniedziałkowymi wstrząsami, których magnituda wynosiła 7,6.

Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami

Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała we wtorek, że wzdłuż Rowu Japońskiego i uskoku Chishima u wybrzeży Hokkaido niewykluczone jest wystąpienie silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie nawet 8. Specjalnym ostrzeżeniem przed "megatrzęsieniem" objęte zostały obszary od Hokkaido do prefektury Chiba na wyspie Honsiu. To pierwszy w historii taki alert na tym obszarze.

Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o sprawdzenie dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie mebli w domach oraz przygotowanie zestawów awaryjnych, zawierających żywność, wodę i niezbędne przybory higieniczne. Podkreślili, że nie wydano nakazów ewakuacji, ale ludność powinna zachować czujność przez cały następny tydzień.

Morikubo Tsukasa, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego w japońskim rządzie, powiedział na konferencji prasowej, że globalne dane dotyczące trzęsień ziemi sugerują możliwość wystąpienia silniejszych wstrząsów w przyszłości, ale nie jest to pewne.

Autorka/Autor: ast

Źródło: EMSC, NHK

Źródło zdjęcia głównego: EMSC

Udostępnij:
TAGI:
Japonia
Czytaj także:
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
Świat
Słoneczny Wrocław w grudniu
"Jestem zaskoczona", "to dla nas szok"
Polska
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
Polska
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
Świat
Powodzie na północnym zachodzie USA
Rzeki wystąpiły z brzegów. Wiele miejsc znalazło się pod wodą
Świat
Roztopy
Tu trzeba uważać na roztopy. Są alarmy IMGW
Prognoza
Deszcz
W środę będzie ciepło
Prognoza
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
Świat
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
Prognoza
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
Świat
Robotnicy instalują bariery przeciwpowodziowe wzdłuż wybrzeża
Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
Świat
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
Prognoza
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
Świat
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
Polska
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
Polska
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
Świat
Radar opadów
W tych regionach spadnie najwięcej deszczu. Radar opadów
Polska
Skutki trzęsienia ziemi w Japonii
Japonia. Kilkudziesięciu rannych, ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami
Świat
Całkiem jesienny grudzień
Zapowiada się deszczowy, ale ciepły dzień
Prognoza
Prognozowane porywy wiatru w Wielkiej Brytanii i Irlandii we wtorek 9 grudnia
Nadciąga Bram. Wiatr sięgnie 11 stopni w skali Beauforta
Świat
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
Prognoza
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
Polska
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
Prognoza
Śrinagar
Wcześniej "raj na Ziemi", teraz "utracił swój blask"
Smog
Aceh po przejściu fali powodziowej
Już ponad 1800 ofiar śmiertelnych powodzi
Świat
Pożar buszu w Nowej Południowej Walii
Drzewo przygniotło strażaka. Nie przeżył
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
Nawet 16 stopni. To będzie "wiosna w grudniu"
Prognoza
Strażak ratuje jelenia, pod którym zapadł się lód
Lód załamał się pod jeleniem. Na pomoc ruszyli strażacy
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom