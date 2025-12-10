Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), do wstrząsów doszło na głębokości 34 kilometrów pomiędzy wyspami Honsiu i Hokkaido. Trzęsienie zanotowano około północy czasu lokalnego, a jego magnituda została oceniona na 5,7.

Region wyspy Hokkaido od kilku dni jest aktywny sejsmicznie. Środowe trzęsienie było najprawdopodobniej wstrząsem wtórnym związanym z poniedziałkowymi wstrząsami, których magnituda wynosiła 7,6.

Ostrzeżenie przed megatrzęsieniem

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała we wtorek, że wzdłuż Rowu Japońskiego i uskoku Chishima u wybrzeży Hokkaido niewykluczone jest wystąpienie silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie nawet 8. Specjalnym ostrzeżeniem przed "megatrzęsieniem" objęte zostały obszary od Hokkaido do prefektury Chiba na wyspie Honsiu. To pierwszy w historii taki alert na tym obszarze.

Urzędnicy zaapelowali do mieszkańców o sprawdzenie dróg ewakuacyjnych, zabezpieczenie mebli w domach oraz przygotowanie zestawów awaryjnych, zawierających żywność, wodę i niezbędne przybory higieniczne. Podkreślili, że nie wydano nakazów ewakuacji, ale ludność powinna zachować czujność przez cały następny tydzień.

Morikubo Tsukasa, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego w japońskim rządzie, powiedział na konferencji prasowej, że globalne dane dotyczące trzęsień ziemi sugerują możliwość wystąpienia silniejszych wstrząsów w przyszłości, ale nie jest to pewne.