Przez erupcję wulkanu zamknięto lotnisko. "Musimy zachować czujność"

Doszło do kolejnej erupcji wulkanu Ruang położonego na indonezyjskiej wyspie o takiej samej nazwie. Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami. Zamknięto też międzynarodowe lotnisko w mieście Manado.

W środę doszło do kolejnej erupcji wulkanu Ruang położonego na indonezyjskiej wyspie o takiej samej nazwie. Na wysokość około trzech kilometrów wystrzeliła w niebo ognistoczerwona kolumna lawy, żarzących się skał i popiołu. Od wtorku wulkan wybuchł przynajmniej pięć razy.

Władze wydały ostrzeżenie przed tsunami, do którego mogłoby dojść, jeżeli erupcja spowodowałaby nagłe runięcie skał do oceanu. Nakazano ewakuację 11 tysięcy mieszkańców najniżej położonych obszarów - podała agencja Associated Press.