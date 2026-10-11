Świat Indonezja. Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności" Matylda Dziechcińska |

Na Borneo uratowano orangutany przed pożarem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Indonezja zmaga się z najintensywniejszymi pożarami lasów od 11 lat. Głównymi ośrodkami niszczycielskich zjawisk są wyspy Sumatra i Borneo. Rząd ostrzegł, że walka z ogniem może trwać nawet do listopada, a siłę żywiołu potęguje El Nino.

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Uratowali także młode

Na Borneo uratowano osiem orangutanów, które znajdowały się na obszarze zagrożonym pożarem. Przed nadejściem ognia ratownicy przenieśli je w bezpieczne miejsce, na położony z dala od płomieni leśny obszar chroniony Batu-Nyambu. Wśród ocalonych ssaków znalazły się trzy matki, każda z jednym młodym, oraz dwa dorastające samce.

Jak wynika ze wspólnego oświadczenia rządu oraz fundacji ochrony przyrody Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), zwierzęta zostały zabrane z kilku różnych miejsc. "Oczekujemy, że przeniesienie do lasu chronionego Batu-Nyambu da tym ośmiu orangutanom szansę na powrót do życia na wolności" - czytamy w komunikacie YIARI.

Jak poinformowała Murlan Demeria Pane, szefowa Agencji Ochrony Zasobów Naturalnych Borneo Zachodniego, od sierpnia do października uratowano 46 orangutanów dotkniętych skutkami pożarów.

Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo Źródło zdjęcia: Reuters

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Pożary zagrażają populacji orangutanów

Orangutany (Pongo sp.) są krytycznie zagrożone wyginięciem. W środowisku naturalnym występują wyłącznie na wyspach Borneo i Sumatra w Azji Południowo-Wschodniej, przy czym według World Wildlife Found, wszystkie trzy uznane gatunki spotykane są w Indonezji. Liczebność populacji spada z powodu wylesiana, pożarów lasów i kłusownictwa.

- Ochrona siedlisk zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem, aby zapewnić orangutanom bezpieczne lasy, w których będą mogły żyć. Jednak dopóki ich siedliska pozostają zagrożone, ratowanie zwierząt jest jednym z najlepszych działań na rzecz ich przetrwania - powiedziała Karmele Llano Sanchez, prezes zarządu YIARI.

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Od stycznia do lipca tego roku ogień strawił w Indonezji około 202 tysięcy hektarów ziemi. Nie opublikowano jednak oficjalnych danych dotyczących kolejnych miesięcy, ale - jak podała agencja informacyjna Reuters - agencje pozarządowe szacują, że pożary strawiły co najmniej 600 tysięcy hektarów więcej.