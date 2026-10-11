Indonezja. Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
Indonezja zmaga się z najintensywniejszymi pożarami lasów od 11 lat. Głównymi ośrodkami niszczycielskich zjawisk są wyspy Sumatra i Borneo. Rząd ostrzegł, że walka z ogniem może trwać nawet do listopada, a siłę żywiołu potęguje El Nino.
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Uratowali także młode
Na Borneo uratowano osiem orangutanów, które znajdowały się na obszarze zagrożonym pożarem. Przed nadejściem ognia ratownicy przenieśli je w bezpieczne miejsce, na położony z dala od płomieni leśny obszar chroniony Batu-Nyambu. Wśród ocalonych ssaków znalazły się trzy matki, każda z jednym młodym, oraz dwa dorastające samce.
Jak wynika ze wspólnego oświadczenia rządu oraz fundacji ochrony przyrody Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), zwierzęta zostały zabrane z kilku różnych miejsc. "Oczekujemy, że przeniesienie do lasu chronionego Batu-Nyambu da tym ośmiu orangutanom szansę na powrót do życia na wolności" - czytamy w komunikacie YIARI.
Jak poinformowała Murlan Demeria Pane, szefowa Agencji Ochrony Zasobów Naturalnych Borneo Zachodniego, od sierpnia do października uratowano 46 orangutanów dotkniętych skutkami pożarów.
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Pożary zagrażają populacji orangutanów
Orangutany (Pongo sp.) są krytycznie zagrożone wyginięciem. W środowisku naturalnym występują wyłącznie na wyspach Borneo i Sumatra w Azji Południowo-Wschodniej, przy czym według World Wildlife Found, wszystkie trzy uznane gatunki spotykane są w Indonezji. Liczebność populacji spada z powodu wylesiana, pożarów lasów i kłusownictwa.
- Ochrona siedlisk zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem, aby zapewnić orangutanom bezpieczne lasy, w których będą mogły żyć. Jednak dopóki ich siedliska pozostają zagrożone, ratowanie zwierząt jest jednym z najlepszych działań na rzecz ich przetrwania - powiedziała Karmele Llano Sanchez, prezes zarządu YIARI.
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Od stycznia do lipca tego roku ogień strawił w Indonezji około 202 tysięcy hektarów ziemi. Nie opublikowano jednak oficjalnych danych dotyczących kolejnych miesięcy, ale - jak podała agencja informacyjna Reuters - agencje pozarządowe szacują, że pożary strawiły co najmniej 600 tysięcy hektarów więcej.