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Kalifornia. Historyczny moment na plaży. "Jesteśmy tym bardzo podekscytowani"

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Żółwica zakopująca jaja na plaży Huntington Beach
Pierwsze w historii naturalne gniazda żółwi oliwkowych na zachodnim wybrzeżu
Źródło wideo: Reuters/Huntington Beach Fire Department/NOAA Fisheries West Coast
Źródło zdj. gł.: Reuters/Huntington Beach Fire Department
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Żółwie morskie złożyły jaja na kalifornijskiej plaży - po raz pierwszy w historii obserwacji. Jak podały amerykańskie służby ochrony przyrody, gniazda zostały odpowiednio zabezpieczone i będą obserwowane.

Jak podała agencja informacyjna Associated Press, pierwsze żółwie gniazdo zostało znalezione w środę 16 września na plaży Seal Beach niedaleko Los Angeles. Obserwacje pozwoliły ustalić, że należało ono do samicy żółwia oliwkowego. Zaledwie trzy dni później na położonej nieopodal plaży w mieście Huntington Beach lokalna straż pożarna sfotografowała kolejne gniazdo i żółwicę, która pieczołowicie je zabezpieczała.

"Nieczęsto widzimy coś takiego"

Pracownicy krajowej Służby ds. Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody (FWS) potwierdzili, że to pierwsze naturalne żółwie gniazda na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jakie udało się udokumentować. Według ekspertów jaja zostały złożone przez dwie różne samice.

Aby zapewnić gniazdom bezpieczeństwo, służby ochrony przyrody w porozumieniu ze strażą pożarną i lokalną administracją zabezpieczyły pobliski teren. Postawiono ogrodzenie i specjalne tablice informacyjne. Zespół będzie monitorował miejsca gniazdowania przez cały okres inkubacji, który zazwyczaj trwa 45-60 dni.

- Jesteśmy tym bardzo podekscytowani - powiedział Trevor McDonald ze Straży Pożarnej Huntington Beach. Jak opowiadał, ratownicy patrolujący plażę w nocy zauważyli żółwia kopiącego w piasku i bali się, że może być chory. - Po chwili zauważyli, że zwierzę zaczęło składać jaja. Po prostu nieczęsto widzimy coś takiego - dodał.

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Pamiętają, gdzie się urodziły

Żółw oliwkowy (Lepidochelys olivacea) to najmniejszy gatunek żółwi morskich na świecie. Dorosłe osobniki osiągają długość 75-90 centymetrów i ważą około 45 kilogramów. Gady żyją około 30-50 lat. Preferują tropikalne wody, w których szukają pożywienia - jedzą prawie wszystko, od roślin wodnych po małe ryby i skorupiaki. Co ciekawe, po osiągnięciu dojrzałości płciowej samice najczęściej składają jaja w miejscu, w którym same się urodziły.

Źródło: AP, Reuters, FWS, Animal Diversity Web
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Tagi:
Kaliforniazwierzętaochrona przyrody
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