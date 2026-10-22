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Francja. Rekordowe ulewy, na horyzoncie kolejna burza

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Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
Południową Francję nawiedziły powodzie
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: Pompiers13﻿/Facebook
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Co najmniej cztery osoby zginęły na skutek ulew, jakie nawiedziły południową Francję. W jednej z miejscowości na Korsyce pobity został rekord intensywności opadów. Meteorolodzy ostrzegają przed kolejną burzą, która ma nadciągnąć nad północ kraju.

Intensywne opady deszczu nawiedziły południe Francji w poniedziałek i wtorek, a miejscami silnie padało do środy. W kilku departamentach, m. in. w Delcie Rodanu, Var, Herault czy na Korsyce, doszło do powodzi błyskawicznych. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia zalanych ulic i domów oraz stojących w wodzie pojazdów.

Korsyka pobiła rekord

Jak podał dziennik "Le Monde", ulewy przyczyniły się do śmierci co najmniej czterech osób - poprzednio media informowały o jednej ofierze śmiertelnej. Trzy osoby zginęły w departamencie Delta Rodanu: we wtorek w lagunie Etang de Berre odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął kilka godzin wcześniej, a w środę w zalanej piwnicy w Lancon-Provence służby odkryły ciała dwóch kobiet.

Na Korsyce zginął kierowca auta terenowego, które niedaleko miejscowości Ghisonaccia porwała rzeka. W departamencie Var służby nadal poszukują jednej zaginionej osoby.

Jak podała francuska agencja meteorologiczna Meteo France, ulewy okazały się rekordowe. W miejscowości Solenzara na Korsyce zmierzono 640,5 litra wody na metr kwadratowy - średnia miesięczna suma opadów w październiku wynosi tam 119,2 l/mkw. 583,5 l/mkw. spadło w zaledwie sześć godzin, co jest rekordem zarówno dla Korsyki, jak i kontynentalnej Francji - tak obfitych opadów w tak krótkim czasie nigdy tam nie zanotowano.

"Jedynie na Reunionie odnotowano większe opady podczas burz tropikalnych" - napisali meteorolodzy w komunikacie. Reunion to terytorium zamorskie Francji, zlokalizowane ponad 800 kilometrów na wschód od Madagaskaru.

Nadciąga burza Austen

Chociaż w czwartek sytuacja na południu Francji była spokojniejsza, meteorolodzy ostrzegali przed sunącą po Atlantyku burzą Austen związaną z niżem o tej samej nazwie. Żywioł kieruje się w stronę południowej Anglii i kanału La Manche. Na północno-zachodnich wybrzeżach Francji alarmy przed silnym wiatrem, burzami i ulewami wejdą w życie już w czwartek wieczorem, ale najgroźniej ma być w piątek.

"Na południe od układu niżowego wystąpią warunki do powstania silnego wiatru. Zaczną się w nocy z czwartku na piątek, a w piątek będą wędrować na wschód" - przekazali meteorolodzy.

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Źródło: Reuters, Le Monde, Meteo France
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Tagi:
pogodaFrancja
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