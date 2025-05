Nietypowy gość zapukał do drzwi

Aligator z krzesłem

Maj to początek sezonu godowego aligatorów na Florydzie. Jak podaje Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, gady te dojrzewają płciowo, gdy osiągną długość około dwóch metrów. To okres, w którym samce wędrują w poszukiwaniu samic, co często kończy się włóczęgą po okolicy, jak było w tym przypadku.