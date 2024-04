"Historyczne zdarzenie meteorologiczne" w Dubaju

czytaj dalej

W środę o poranku w dwóch województwach obowiązują alerty IMGW przed przymrozkami. Temperatura przy gruncie wynosi tam około -5 stopni Celsjusza. Z prognoz na kolejne dni wynika, że przymrozki będą dokuczać nam co najmniej do soboty, i to w wielu regonach kraju, a miejscami pojawi się oblodzenie.