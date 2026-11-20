Świat Dach przeciekł na konferencji Microsoftu. Ewakuowano część budynku Matylda Dziechcińska |

Ulewy przerwały konferencję Microsofta Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Po tym, gdy woda przedostała się do hali wystawowej Moscone Center, zalane zostało między innymi stoisko firmy Meta oraz część przestrzeni przeznaczonej na prezentacje firm technologicznych. Część obiektu została zamknięta, a zwiedzający ewakuowani. Pozostałe wydarzenia konferencji odbywały się zgodnie z planem. W czwartek cała hala została udostępniona zwiedzającym.

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Problemy podczas konferencji były tylko jednym ze skutków gwałtownej pogody w aglomeracji San Francisco. Intensywne opady doprowadziły do podtopień, przerw w dostawach energii i poważnych utrudnień komunikacyjnych. W środę rano w centrum San Francisco spadło około 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Studzienki nie nadążają z pochłanianiem wody

Woda zalała ulice, garaże i budynki. W niektórych miejscach system kanalizacyjny nie był w stanie przyjąć tak dużej ilości wody. Mieszkańcy opisywali ulice przypominające rwące potoki, a z przeciążonych studzienek wydobywała się woda.

- Widać tam studzienkę. Widać rwącą wodę. Najwyraźniej ciśnienie wody wyrwało studzienkę z pierścienia - powiedział Neil Lucey, właściciel nieruchomości dotkniętej zalaniem.

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W czwartek trwało sprzątanie po ulewach. Służby usuwały z dróg powalone drzewa i połamane gałęzie. Część mieszkańców zwracała uwagę, że samochody i autobusy nadal poruszały się po zalanych ulicach, co wzbijało fale i ułatwiało wodzie wlewanie się do budynków. Niektórzy mieszkańcy zarzucali władzom San Francisco, że niedostatecznie dbają o systemy odprowadzania wody.

- To problem, z którym już borykamy się w mieście. Cała dzielnica wniosła już pozew przeciwko miastu za brak odpowiedniego zarządzania odprowadzaniem wody deszczowej - powiedziała jedna z mieszkanek w rozmowie z lokalnymi mediami.

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