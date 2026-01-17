Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lawiny w alpejskich kurortach. Zginęło pięć osób

Austria zima gory shutterstock_1606531123
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Pięć osób zginęło w sobotę w austriackich Alpach na skutek zejścia lawin. Do zdarzeń doszło w powiecie St. Johann im Pongau w centralnej części kraju. Austriaccy ratownicy ostrzegają, że na wielu stokach pokrywa śnieżna jest słabo związana.

Jak przekazała rzeczniczka górskiego pogotowia ratunkowego w Salzburgu, na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarl w sobotę około godziny 14 zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.

Około 12.30 w okolicach miejscowości Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.

W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.

Góry otaczające miejscowość Bad Hofgastein w Austrii - zdj. poglądowe
Góry otaczające miejscowość Bad Hofgastein w Austrii - zdj. poglądowe
Źródło: ER_09/Shutterstock

"Bardzo niestabilne podłoże"

Służby ratownicze ostrzegły, że sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.

- Występują zaspy śnieżne, a niektóre obszary zostały przykryte nawianym śniegiem. Szczególnie na stokach o wystawie północno-zachodniej mamy duże obszary takiego śniegu, tworzące bardzo niestabilne podłoże - opowiadał austriackiej stacji ORF Josef Hettegger, zastępca komendanta powiatowego górskiego pogotowia ratunkowego w St. Johann im Pongau.

Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, ORF

Źródło zdjęcia głównego: ER_09/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Austria
Czytaj także:
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
Świat
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
Polska
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
jaworzyna
Krynica-Zdrój zaprasza na szusowanie
Najnowsze
Rakieta Space Launch System rusza w drogę
Dwa kilometry na godzinę. Rakieta wielka jak Big Ben ruszyła
Świat
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Mróz
Trzaskający mróz i gęste mgły. Alarmy w 13 województwach
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Orbiter MAVEN i Mars - wizja artysty
Schowała się za Marsem i przestała odpowiadać. Szukają MAVEN
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Głębiny oceanu nie mogą być jak dziki zachód"
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Siarczysty mróz zaczyna swój pochód
hipo
Władze zamknęły słynny park
Świat
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom