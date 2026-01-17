Lawiny w alpejskich kurortach. Zginęło pięć osób

Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt Źródło: TVN24

Jak przekazała rzeczniczka górskiego pogotowia ratunkowego w Salzburgu, na szczycie Finsterkopf w dolinie Grossarl w sobotę około godziny 14 zeszła potężna lawina, która zasypała siedmiu narciarzy. Czterech z nich zginęło, trzech odniosło poważne obrażenia.

Około 12.30 w okolicach miejscowości Bad Hofgastein lawina porwała kobietę, która wybrała się na wycieczkę razem z mężem. Została przysypana masą śniegu i nie udało się jej uratować.

W działaniach ratunkowych uczestniczyły liczne służby. W akcji brało udział około 90 ratowników górskich, dodatkowe zespoły pomocnicze oraz kilka helikopterów, które pomagały w transporcie rannych do szpitali.

"Bardzo niestabilne podłoże"

Służby ratownicze ostrzegły, że sytuacja lawinowa w austriackich Alpach pozostaje bardzo niebezpieczna. Stary i świeży śnieg są ze sobą słabo związane, co sprzyja niestabilności pokrywy śnieżnej i powoduje częste schodzenie lawin.

- Występują zaspy śnieżne, a niektóre obszary zostały przykryte nawianym śniegiem. Szczególnie na stokach o wystawie północno-zachodniej mamy duże obszary takiego śniegu, tworzące bardzo niestabilne podłoże - opowiadał austriackiej stacji ORF Josef Hettegger, zastępca komendanta powiatowego górskiego pogotowia ratunkowego w St. Johann im Pongau.

Po kilku tygodniach bez opadów w austriackich Alpach spadło ostatnio od 20 do 50 centymetrów świeżego śniegu. Władze i służby górskie nieustannie apelują do narciarzy i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie wypraw w tereny o podwyższonym ryzyku lawinowym.