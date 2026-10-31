Świat Arizona. Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne Agnieszka Stradecka |

Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: muratart/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w piątek rano w El Mirage w Arizonie. Nad miastem od rana przechodziły burze. Piorun uderzył około godziny 8.30 rano czasu lokalnego blisko szkoły podstawowej. Jak podali świadkowie, na których powołał się portal ABC News, wyładowanie trafiło blisko przystanku autobusów szkolnych.

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"Trząsł się cały budynek"

Na miejsce zdarzenia przybyły służby, które stwierdziły, że piorun nie trafił nikogo bezpośrednio. Dzieciom nic się nie stało, ale czwórka dorosłych odczuwała skutki pobliskiego uderzenia. Jedna z kobiet trzymała parasol i jak opowiadała, poczuła przepływ prądu. Pracownicy byli przytomni, zostali przebadani na miejscu przez personel medyczny i ostatecznie przewiezieni do szpitala.

- Błysk i grzmot nastąpiły niemal jednocześnie, były tak głośne, że aż podskoczyłam - opowiadała w rozmowie z telewizją AZ Family pracownica biblioteki leżącej naprzeciwko miejsca uderzenia. - Wydawało mi się, że trząsł się cały budynek - dodała. Jak opowiadała, po uderzeniu w zaparkowanych samochodach uruchomiły się alarmy, a chwilę potem rozpoczęła się ulewa. - Lało jak z cebra - podsumowała.

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Lokalne media podały, że w piątek niebezpieczna aura nawiedziła nie tylko El Mirage. Burze przemieszczały się nad sporą częścią aglomeracji miasta Phoenix. Meteorolodzy informowali o ulewach i opadach gradu. Według prognoz przytoczonych przez portal AZ Central, silne opady mogą wrócić w nocy z soboty na niedzielę.

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