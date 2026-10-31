Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Arizona. Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne

|
Burza, piorun, deszcz
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Źródło wideo: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: muratart/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Cztery osoby zostały ranne wskutek uderzenia pioruna w Arizonie. Do zdarzenia doszło w piątek niedaleko szkoły podstawowej, ale żadne dziecko nie odniosło obrażeń. Tego dnia nad stanem przechodziły intensywne burze i ulewy.

Do zdarzenia doszło w piątek rano w El Mirage w Arizonie. Nad miastem od rana przechodziły burze. Piorun uderzył około godziny 8.30 rano czasu lokalnego blisko szkoły podstawowej. Jak podali świadkowie, na których powołał się portal ABC News, wyładowanie trafiło blisko przystanku autobusów szkolnych.

>>> CZYTAJ TEŻ: W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby

"Trząsł się cały budynek"

Na miejsce zdarzenia przybyły służby, które stwierdziły, że piorun nie trafił nikogo bezpośrednio. Dzieciom nic się nie stało, ale czwórka dorosłych odczuwała skutki pobliskiego uderzenia. Jedna z kobiet trzymała parasol i jak opowiadała, poczuła przepływ prądu. Pracownicy byli przytomni, zostali przebadani na miejscu przez personel medyczny i ostatecznie przewiezieni do szpitala.

- Błysk i grzmot nastąpiły niemal jednocześnie, były tak głośne, że aż podskoczyłam - opowiadała w rozmowie z telewizją AZ Family pracownica biblioteki leżącej naprzeciwko miejsca uderzenia. - Wydawało mi się, że trząsł się cały budynek - dodała. Jak opowiadała, po uderzeniu w zaparkowanych samochodach uruchomiły się alarmy, a chwilę potem rozpoczęła się ulewa. - Lało jak z cebra - podsumowała.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno

Lokalne media podały, że w piątek niebezpieczna aura nawiedziła nie tylko El Mirage. Burze przemieszczały się nad sporą częścią aglomeracji miasta Phoenix. Meteorolodzy informowali o ulewach i opadach gradu. Według prognoz przytoczonych przez portal AZ Central, silne opady mogą wrócić w nocy z soboty na niedzielę.

Źródło: ABC News, AZ Central, AZ Family
Udostępnij:
Tagi:
USApogodaburze
Czytaj także:
Aedes notoscriptus - komar, który został uznany za wektor owrzodzenia Buruli
Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią
Świat
Powodzie błyskawiczne w gminie Los Cabos w Meksyku
W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby
Świat
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
Świat
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
Świat
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
Świat
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
Świat
Pogoda na Wszystkich Świętych
Mgły i chłód na Wszystkich Świętych. Co przyniosą Zaduszki?
Prognoza
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
Świat
Czapa lodowa Barnesa
Być może powstrzymaliśmy kolejne zlodowacenie. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Klatka kluczowa-814385
Wybuch wulkanu Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Świat
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany
Świat
Gęsta mgła
Gdzie jest mgła? Tu widać najsłabiej
Prognoza
Miejsce zawalenia się formacji skalnej w Kapadocji
Tragedia w Turcji. Atrakcja turystyczna zawaliła się na ludzi
Świat
Emisja CO2 dwutlenek węgla
"Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO
Nauka
Foka Dawid wśród jesiennych liści
Foka "ubrała się" w jesienne liście. Zobacz nagranie
Polska
Lodowiec Karora w Tybecie
Odkryli lodową "kapsułę czasu". Kryła historię sprzed 128 tysięcy lat
Nauka
Mucha śrubowa Cochliomyia hominivorax
Ten pasożyt zjada na żywca. Zaatakował psa w Arizonie
Świat
Prognoza długoterminowa na późną jesień i zimę
Wyjątkowo silna przeplatanka śnieżyc i ulew. Co mówi prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138
To ciało niebieskie może dołączyć do Plutona
Nauka
Cyklon Arnab w Indiach
Przed Arnabem ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Żywioł idzie dalej
Świat
Pochmurno, deszczowo, jesień, mgła, zgniły wyż
Widzialność będzie tu na tyle słaba, że wydano alarmy IMGW
Prognoza
Żubry w Puszczy Knyszyńskiej
Nagrał stado żubrów wśród drzew
Polska
Policja uwolniła zwierzę
Niedźwiedź zamknął się w samochodzie. Nagranie
Świat
Cyklon Arnab dotarł do Indii
Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia. Arnab uderzył
Świat
Powodzie w miejscowości Sausalito niedaleko San Francisco
Wybrzeże Kalifornii pod wodą. "Matka Natura pobiera od nas podatek"
Świat
shutterstock_2512664603
Dramat na wybiegu dla lampartów. Nie żyje doświadczona opiekunka
Świat
Prognozowane opady deszczu w Grecji ok. godz. 14 czasu lokalnego
Czerwone alarmy w Grecji. "Ryzyko wystąpienia rozległych powodzi"
Świat
Dachy uszkodzone przez tornado w Requinoa w Chile
Trąba powietrzna zniszczyła 70 domów. "Nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego"
Świat
Zniszczenia wywołane przez trąbę powietrzną
Trąba powietrzna na placu budowy. Są ofiary śmiertelne
Świat
shutterstock_2620684711
Chciała oznakować rekina, takiej reakcji się nie spodziewała
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom