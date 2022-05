Pingwiny cesarskie zagrożone wyginięciem. "Znikną w ciągu najbliższych 30-40 lat"

- Jeśli woda dotrze do nowo narodzonych pingwinów, które nie są jeszcze gotowe do pływania i nie mają wodoodpornego upierzenia, umierają z zimna i toną - mówiła biolog Marcela Libertelli, która w IAA przebadała 15 tysięcy pingwinów w dwóch koloniach na Antarktydzie. Taka sytuacja miała miejsce w kolonii Halley Bay na Morzu Weddella, drugiej co do wielkości kolonii pingwinów cesarskich, gdzie przez trzy lata wszystkie pisklęta umierały.