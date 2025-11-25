Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Smog w Polsce. Czarne, bordowe i czerwone punkty na mapie. Tu nie ma czym oddychać

Smog nocą
"Jak każdej zimy tak również teraz stężenie smogu w powietrzu rośnie"
Źródło: TVN24
Smog w Polsce. We wtorek wieczorem w części kraju powietrze jest silnie zanieczyszczone, a miejscami normy są przekroczone kilkukrotnie. Sprawdź, jaką jakość ma powietrze w twoim sąsiedztwie.

We wtorek o godzinie 19 największa zawartość pyłu PM10 w powietrzu została zarejestrowana w Żywcu. Stężenie szkodliwych cząstek sięgnęło tam 210,9 mikrograma na metr sześcienny, co oznacza przekroczenie normy dobowej o ponad 420 procent. Powietrze bardzo złej jakości było także w Pabianicach - zmierzono tam 181 µg/m3 (362 proc. normy dobowej). Powietrze było silnie zanieczyszczone także w wielu innych miastach na zachodzie i południowym wschodzie Polski.

Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to we wtorek o godz. 19 było ono najwyższe - podobnie jak w przypadku pyłu PM10 - w Żywcu. Zarejestrowano tam 205,7 µg/m3, a więc norma dobowa była przekroczona aż o 823 proc. Wysoką zawartość pyłu 2,5 w powietrzu zaobserwowano także w Nowej Rudzie (84,4 µg/m3 - 338 proc. normy dobowej) czy Nisku (80 µg/m3 - 320 proc. normy dobowej).

SERWIS SMOGOWY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

Kiedy powietrze ma dobrą jakość

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

  • w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
  • w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Źródła emisji pyłu PM10
Źródła emisji pyłu PM10
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Co to jest PM10

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Smog
Czytaj także:
Zima, śnieg, noc, pługopiaskarka, pług
Może spaść nawet 25 centymetrów śniegu
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Intensywne opady śniegu, śnieg, zima
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Polska
Popada śnieg
Nawet 15 centymetrów śniegu. U kogo pojawią się takie opady
Śnieżyce na Podkarpaciu
20 szkół zamkniętych. Wielu odbiorców nadal bez prądu
Polska
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
Świat
Jeden z samochodów, który utknął w śniegu we wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim
Auta zasypane po dach. Ewakuacje kierowców
Polska
Zniszczenia po przejściu tornada
Tornado zniszczyło sto domów. "Okna zostały wybite, sufit zawalił się"
Świat
Start misji Shenzhou-22
Wystrzelili statek bez załogi. Wyjątkowa misja ratunkowa
Świat
Koniunkcja Księżyca i Saturna, Oleszna
Malownicza koniunkcja zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Zimowe opady w części kraju. Pogoda na dziś
Śnieg spadł w Pradze
Praga pod śniegiem. Liczne utrudnienia na drogach
Świat
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Lód na drogach, zawieje i zamiecie śnieżne. Uważajmy
Noc, intensywne opady śniegu
Nocą dosypie śniegu. Sprawdź, gdzie
Powodzie w Malezji
Rajskie tereny pod wodą. "Modlę się za was"
Świat
Popada śnieg
Pas śnieżyc. Kto powinien się go spodziewać
Na drodze krajowej nr 28 w powiecie krośnieńskim wiatr spychał ciężarówki z drogi
Wiatr spychał ciężarówki z drogi nieopodal Krosna
Polska
Wysokie fale w A Corunii w północno-zachodniej Hiszpanii
Hiszpanię czeka duże pogorszenie pogody
Świat
Zamieć śnieżna w Szalowej (Małopolska)
To Małopolska. "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem"
Polska
Gmina Mogilany (Małopolskie)
Zimowy początek tygodnia. Wasze zdjęcia
Polska
Opady w USA
Śnieżyce i ulewy mogą pokrzyżować plany milionom Amerykanów
Świat
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Początek tygodnia miejscami na minusie
Smog spowił Teheran
Miasto skąpane w smogu. "Nie widać gór, tylko gęstą zasłonę"
Smog
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Śnieg, opady noc,
W nocy znów może sypnąć śniegiem
Drzewo przewróciło się przed samochodem TVN24
Powalone drzewo zagrodziło drogę ekipie TVN24
Powódź w Albanii zabiła setki zwierząt
Powódź w Albanii. Rzeka przerwała wał
Świat
Zima w Rzeszowie
Polska biała od śniegu. Wysyłacie zdjęcia
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom