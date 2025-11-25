Smog w Polsce. Czarne, bordowe i czerwone punkty na mapie. Tu nie ma czym oddychać

We wtorek o godzinie 19 największa zawartość pyłu PM10 w powietrzu została zarejestrowana w Żywcu. Stężenie szkodliwych cząstek sięgnęło tam 210,9 mikrograma na metr sześcienny, co oznacza przekroczenie normy dobowej o ponad 420 procent. Powietrze bardzo złej jakości było także w Pabianicach - zmierzono tam 181 µg/m3 (362 proc. normy dobowej). Powietrze było silnie zanieczyszczone także w wielu innych miastach na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
Jeśli chodzi o stężenie pyłu PM2,5, to we wtorek o godz. 19 było ono najwyższe - podobnie jak w przypadku pyłu PM10 - w Żywcu. Zarejestrowano tam 205,7 µg/m3, a więc norma dobowa była przekroczona aż o 823 proc. Wysoką zawartość pyłu 2,5 w powietrzu zaobserwowano także w Nowej Rudzie (84,4 µg/m3 - 338 proc. normy dobowej) czy Nisku (80 µg/m3 - 320 proc. normy dobowej).
Kiedy powietrze ma dobrą jakość
O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:
- w przypadku pyłu PM10 - 50 µg/m3;
- w przypadku pyłu PM2,5 - 25 µg/m3.
Co to jest PM10
PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.
Co to jest PM2,5
PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometra. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Pozostałe w organizmie dłużej niż pyły PM10.
