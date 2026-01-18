Smog dusi stolicę. "Każdy, kto musi wyjść, odczuje skutki"

Gęsta mgła przysłoniła ulice Sarajewa Źródło: Reuters

Gęsty smog spowił w sobotę stolicę Bośni i Hercegowiny. Nad Sarajewem, położonym w wąskiej dolinie otoczonej wzgórzami, w niedzielę rano unosił się smog, dobrze widoczny na ujęciach z drona. Położenie miasta sprzyja temu, by zimne powietrze z zanieczyszczeniami było uwięzione przy ziemi, zamiast się rozpraszać. W efekcie smog może utrzymywać się w Sarajewie przez wiele dni.

Stolicę Bośni i Hercegowiny pokrył gęsty smog Źródło: Reuters

Jakość powietrza zagraża zdrowiu

Serwisy monitorujące jakość powietrza określiły stan w powietrza w stolicy Bośni i Hercegowiny jako "bardzo niezdrowy". Na ulicach miasta można było zobaczyć kierowców i pieszych poruszających się w gęstym smogu, część z nich nosiła maseczki ochronne.

Mieszkaniec Sarajewa przemieszcza się na zewnątrz w maseczce Źródło: Reuters

Do słabej jakości powietrza znacząco przyczynia się fakt, że w sezonie grzewczym wiele gospodarstw domowych korzysta z niskiej jakości węgla oraz drewna, natomiast duża część samochodów przejeżdżających po drogach to starsze diesle.

Mieszkaniec Sarajewa Mirsad Hrbat przyznaje, że wieloletni problem zanieczyszczenia budzi frustrację. - Traktuję to jak wszyscy, działa mi na nerwy jak przez wszystkie poprzednie lata. Nic się nie dzieje i nigdy się nie zmieni - komentuje. Z kolei mieszkanka stolicy Sabina Ciles radzi, by w miarę możliwości ograniczyć wychodzenie z domu. - Każdy, kto musi wyjść i się przemieszczać, odczuje skutki. Kto nie musi wychodzić, powinien zostać w domu - mówi kobieta.

Bywało najbardziej zanieczyszczonym miastem świata

W reakcji na pogarszającą się jakość powietrza władze Sarajewa zapowiedziały wzmożone kontrole domowych systemów grzewczych, częstsze sprzątanie ulic oraz ograniczenie pracy części zakładów przemysłowych. To kolejne w ostatnich tygodniach ostrzeżenie dotyczące smogu w stolicy Bośni i Hercegowiny. W grudniu władze wprowadziły zakaz wjazdu części samochodów osobowych i ciężarowych po tym, jak Sarajewo przez dwa kolejne wieczory zostało sklasyfikowane przez szwajcarską firmę monitorującą jakość powietrza IQAir jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie.