Duża zmiana pogody na start meteorologicznej zimy 

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Polska znajduje się jeszcze pod wpływem wilgotnego, pochmurnego niżu z centrum przemieszczającym się nad Podlasiem. Już w czwartek odsunie się on jednak nad Białoruś i Rosję. Związany z nim szeroki front jeszcze w nocy nieść ma obfite opady śniegu od Śląska i Sudetów, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Kaszuby, Warmię i Mazury. Na Mazowszu i Podlasiu może padać śnieg z deszczem. W czwartek słabo aktywny śnieżny front zalegać ma nad wschodnią Polską, a opady będą stopniowo zanikać. Polskę obejmie kropla chłodu, która wypchnie znad wschodu ciepłe masy powietrza i deszcz.

Jednocześnie od zachodu rozrasta się wyż, który klinem sięgnie środkowej Europy, przez co opady zanikną. Od piątku formować się będzie wał wyżowy od Środkowego Atlantyku po Rosję. Na obszar ten napierać będą niże znad Północnego Atlantyku i Skandynawii, co poskutkować może słabymi, lokalnymi opadami deszczu na północy kraju. Z południowego zachodu płynąć ma natomiast cieplejsze powietrze polarne, w którym uformuje się wiele nisko zalęgających chmur oraz mgły. Dopiero w poniedziałek na chwilę zaczną napływać chłodniejsze masy, w których na Pomorzu padać może śnieg z deszczem. Ale przypadający na 1 grudnia początek meteorologicznej zimy zapowiada się raczej mało zimowo, z temperaturą powyżej 0 stopni Celsjusza.

Śnieg ma słabnąć

W czwartek w zachodniej Polsce i na Pomorzu spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie. W centrum kraju i na północnym wschodzie może słabo prószyć śnieg do 1-2 centymetrów, na Podlasiu do 3 centymetrów, ale opady mają zanikać w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 1 st. C w centralnych regionach, do 4 st. C na Wybrzeżu i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie okresami dość silny.

Piątek przyniesie nam pochmurne niebo, ale lokalnie mają wystąpić przejaśnienia. Na Pomorzu Zachodnim możliwy będzie słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0 st. C na południowym zachodzie i północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Wybrzeżu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy dość silny.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend. Deszcz zamiast śniegu

Sobota zapowiada się pochmurno i mglisto, a w południowej Polsce wystąpią przejaśnienia. Na Pomorzu może słabo padać deszcz. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu, poprzez 1 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

W niedzielę czeka nas pochmurna i mglista aura z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Śląsku oraz Warmii i Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Powyżej zera na początek grudnia

W całym kraju prognozowany jest pochmurny poniedziałek z większymi przejaśnieniami. Na północy miejscami może padać słaby deszcz, przechodzący na Pomorzu Zachodnim w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 2 st. C w regionach centralnych, do 5 st. C na Podkarpaciu oraz Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni Źródło: ventusky.com