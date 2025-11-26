Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Duża zmiana pogody na start meteorologicznej zimy 

|
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com
Kolejne dni przyniosą nam wyraźną zmianę pogody. Wyżowy wał, który zacznie rozbudowywać się nad Europą Zachodnią, wypchnie znad naszego kraju opady śniegu. Chociaż momentami zrobi się chłodniej, temperatura maksymalna w większości Polski nie powinna spadać poniżej zera.

Polska znajduje się jeszcze pod wpływem wilgotnego, pochmurnego niżu z centrum przemieszczającym się nad Podlasiem. Już w czwartek odsunie się on jednak nad Białoruś i Rosję. Związany z nim szeroki front jeszcze w nocy nieść ma obfite opady śniegu od Śląska i Sudetów, przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Kaszuby, Warmię i Mazury. Na Mazowszu i Podlasiu może padać śnieg z deszczem. W czwartek słabo aktywny śnieżny front zalegać ma nad wschodnią Polską, a opady będą stopniowo zanikać. Polskę obejmie kropla chłodu, która wypchnie znad wschodu ciepłe masy powietrza i deszcz.

Jednocześnie od zachodu rozrasta się wyż, który klinem sięgnie środkowej Europy, przez co opady zanikną. Od piątku formować się będzie wał wyżowy od Środkowego Atlantyku po Rosję. Na obszar ten napierać będą niże znad Północnego Atlantyku i Skandynawii, co poskutkować może słabymi, lokalnymi opadami deszczu na północy kraju. Z południowego zachodu płynąć ma natomiast cieplejsze powietrze polarne, w którym uformuje się wiele nisko zalęgających chmur oraz mgły. Dopiero w poniedziałek na chwilę zaczną napływać chłodniejsze masy, w których na Pomorzu padać może śnieg z deszczem. Ale przypadający na 1 grudnia początek meteorologicznej zimy zapowiada się raczej mało zimowo, z temperaturą powyżej 0 stopni Celsjusza.

Śnieg ma słabnąć

W czwartek w zachodniej Polsce i na Pomorzu spodziewana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie. W centrum kraju i na północnym wschodzie może słabo prószyć śnieg do 1-2 centymetrów, na Podlasiu do 3 centymetrów, ale opady mają zanikać w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 1 st. C w centralnych regionach, do 4 st. C na Wybrzeżu i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie okresami dość silny.

Piątek przyniesie nam pochmurne niebo, ale lokalnie mają wystąpić przejaśnienia. Na Pomorzu Zachodnim możliwy będzie słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie od 0 st. C na południowym zachodzie i północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Wybrzeżu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, na północy dość silny.

Klatka kluczowa-55071
Prognoza opadów na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Pogoda na weekend. Deszcz zamiast śniegu

Sobota zapowiada się pochmurno i mglisto, a w południowej Polsce wystąpią przejaśnienia. Na Pomorzu może słabo padać deszcz. Termometry pokażą od -1 st. C na Podlasiu, poprzez 1 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

W niedzielę czeka nas pochmurna i mglista aura z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Śląsku oraz Warmii i Podlasiu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Powyżej zera na początek grudnia

W całym kraju prognozowany jest pochmurny poniedziałek z większymi przejaśnieniami. Na północy miejscami może padać słaby deszcz, przechodzący na Pomorzu Zachodnim w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 2 st. C w regionach centralnych, do 5 st. C na Podkarpaciu oraz Pomorzu. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany.

Klatka kluczowa-55058
Prognoza temperatury na kolejne dni
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Pogoda mogąca "powodować straty"
Prognoza
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Prognoza
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Prognoza
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Prognoza
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Intensywne opady śniegu, śnieg, zima
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Popada śnieg
Nawet 15 centymetrów śniegu. U kogo pojawią się takie opady
Prognoza
Śnieżyce na Podkarpaciu
20 szkół zamkniętych. Wielu odbiorców nadal bez prądu
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
Świat
Jeden z samochodów, który utknął w śniegu we wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim
Auta zasypane po dach. Ewakuacje kierowców
Zniszczenia po przejściu tornada
Tornado zniszczyło sto domów. "Okna zostały wybite, sufit zawalił się"
Świat
Start misji Shenzhou-22
Wystrzelili statek bez załogi. Wyjątkowa misja ratunkowa
Świat
Koniunkcja Księżyca i Saturna, Oleszna
Malownicza koniunkcja zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Zimowe opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Śnieg spadł w Pradze
Praga pod śniegiem. Liczne utrudnienia na drogach
Świat
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Lód na drogach, zawieje i zamiecie śnieżne. Uważajmy
Prognoza
Noc, intensywne opady śniegu
Nocą dosypie śniegu. Sprawdź, gdzie
Prognoza
Powodzie w Malezji
Rajskie tereny pod wodą. "Modlę się za was"
Świat
Popada śnieg
Pas śnieżyc. Kto powinien się go spodziewać
Prognoza
Na drodze krajowej nr 28 w powiecie krośnieńskim wiatr spychał ciężarówki z drogi
Wiatr spychał ciężarówki z drogi nieopodal Krosna
Wysokie fale w A Corunii w północno-zachodniej Hiszpanii
Hiszpanię czeka duże pogorszenie pogody
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom