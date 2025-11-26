Logo TVN24
Płoną wieżowce w Hongkongu. Są ofiary
Prognoza

Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską

Śnieg
Prognozowane opady
Źródło: Ventusky.com
Nad Polską rozciąga się ciepły front, który niesie ze sobą opady deszczu ze śniegiem, śniegu oraz deszczu. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, opady są obfite.

Od Włoch po środkową Europę rozciąga się bruzda niskiego ciśnienia z kilkoma układami niżowymi. Ścierają się w niej nadal ciepłe i zimne masy powietrza, formując szeroki front.

- Nad północną i zachodnią Europę ześlizguje się z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego, podczas gdy nad wschodnią napływają ciepłe masy znad Morza Śródziemnego. Masa z południa obejmuje również wschód Polski formując szeroki front ciepły z obfitymi opadami deszczu. Poza tym pada deszcz ze śniegiem i śnieg - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pas obfitych opadów śniegu. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy

"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

Polska

Śnieg w Polsce. Pas śnieżyc

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl, występujące nad Polską opady są obfite, odnotowuje się je w strefie starcia ciepłych mas powietrza z zimnymi. Dodatkowo związane są one bezpośrednio z opadonośnym niżem powstałym nad ciepłym Adriatykiem, którego centrum w środę wędruje znad Karpat w kierunku Podlasia. Po jego zachodniej stronie, w chłodnej masie powietrza, występują śnieżyce - od Sudetów, przez Wielkopolskę, po Warmię i Mazury. - Granica między różnego rodzaju opadami będzie ruchoma, bo masy napierają na siebie wzajemnie - dodała synoptyk tvnmeteo.pl.

W środę rano pas śnieżyc rozciągał się od Ziemi Lubuskiej i zachodniej części Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, Kujawy, Warmię Mazury, po północne Mazowsze i Suwalszczyznę. Śnieg sypał również na Górnym Śląsku i w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, oraz w Tatrach.

Pas opadów deszczu obejmował Małopolskę, Podkarpacie, Kielecczyznę, zachodnią Lubelszczyznę, a także Mazowsze i Podlasie.

Prognozowane opady
Źródło: Ventusky.com
Niż nad Polską
Niż nad Polską
Źródło: DWD

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

