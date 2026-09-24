Prognoza Radar i mapa opadów. Tutaj deszcz w piątek może być dość obfity Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w Polsce Źródło wideo: Ventusky.com/model GFS Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w piątek Polska pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem zatoki niżowej, której korzenie sięgają północnej Europy i Atlantyku.

- Nad krajem będzie się przemieszczał słabo aktywny front atmosferyczny. Wyjątkiem będą jedynie regiony północno-wschodnie Polski, gdzie zaznaczy się wpływ aktywniejszego frontu i uwięzionego nad Rosją niżu, w tak zwanej kropli chłodu. Taki układ baryczny przełoży się na duże zachmurzenie w całym kraju oraz większe opady na północnym wschodzie - tłumaczyła.

Tutaj w piątek może mocniej padać

W nocy z czwartku na piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy.

W piątek zachmurzenie w całym kraju będzie duże, ale można liczyć na przejaśnienia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 l/mkw. Jedynie dla północnego wschodu prognozowany jest bardziej obfity deszczy. Jego suma może wynieść do 10-15 l/mkw.

Prognozowane opady w Polsce Źródło: Ventusky.com/model GFS

Radar opadów w Polsce