Przymrozki, opady, mgły. Pogoda będzie mocno jesienna

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nad Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z układem niskiego ciśnienia Gabriela, którego centrum wędruje nad Bałtykiem w kierunku Finlandii i Rosji. W obrębie tej zatoki, nad północno-wschodnią i wschodnią częścią kraju, przemieszcza się front chłodny. Tuż za nim napłynęło wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Choć masa ta, docierając znad Oceanu Arktycznego, uległa po drodze pewnej transformacji, wciąż niesie ze sobą ryzyko silnego spadku temperatury w nocy i nad ranem. Lokalnie może to skutkować wystąpieniem przygruntowych przymrozków.

We wtorek front będzie jeszcze zalegał nad północno-wschodnią i wschodnią Polską. Przyniesie on przede wszystkim większe zachmurzenie oraz miejscowe słabe, przelotne opady deszczu. W ślad za nim od zachodu zacznie rozbudowywać się mały klin wyżowy związany z układem wysokiego ciśnienia Elmar, który we wtorek po południu ulokuje się nad Sudetami. Przyniesie on rozpogodzenia i wzrost ciśnienia atmosferycznego.

Niedługo nastąpi zmiana pogody

Wyraźna zmiana pogody nastąpi już w środę, kiedy to nad Polskę nasunie się kolejna zatoka związana z układami niżowymi znad Atlantyku i Skandynawii. Towarzyszący jej front chłodny przyniesie następną falę przelotnego deszczu, a za frontem spłynie chłodne powietrze polarne znad oceanu.

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Od czwartku zacznie rozbudowywać się wyż znad zachodniej Europy. Stworzy on wał wysokiego ciśnienia sięgający do innego układu wyżowego nad północną Rosją. W ten obszar wyżowy, rozciągający się również nad Polską, od wschodu wbije się jednak pochmurny niż znad Morza Czarnego i Krymu, który przyniesie do kraju sporo chmur oraz opady deszczu. Wyż nieznacznie zmodyfikuje tę niżową aurę. Spowoduje, że chmury warstwowe będą zalegać nisko nad ziemią, czemu towarzyszyć będą opady mżawki i mgły.

W sobotę resztki frontu mają jeszcze zalegać na wschodzie kraju, podczas gdy od zachodu zacznie wkraczać następna zatoka niżowa z frontem atlantyckim. Niskie zachmurzenie powinno wtedy miejscami pękać, przepuszczając do powierzchni ziemi więcej promieni słonecznych.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Prognoza pogody. Może zagrzmieć

We wtorek na północnym wschodzie i wschodzie kraju będzie dość pochmurno. Miejscami popada słaby deszcz o sumie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie, choć po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12-13 stopni w centrum kraju, do 14-15 stopni na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W środę niebo przykryje zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. na zachodzie, północy i w centrum kraju. Na Pomorzu może zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni na wschodzie, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 stopni na zachodzie kraju. Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, będzie umiarkowany. Na zachodzie i północy może stać się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h.

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Czwartkowe niebo przykryje zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju okresami spadnie słaby deszcz o sumie do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Podkarpaciu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 15-16 stopni na zachodzie. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

Tak zapowiadają się piątek i sobota

Piątek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. W centrum i na południu kraju pojawią się opady mżawki. Tam będzie również mglisto. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni na południowym zachodzie, przez 14 stopni w centrum kraju, do 17 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W sobotę niebo przykryje zachmurzenie duże, ale pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami może być mglisto. Na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju pojawią się opady deszczu o sumie od 1 do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni w centrum kraju, do 14 stopni na Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.