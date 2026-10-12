Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Przymrozki, opady, mgły. Pogoda będzie mocno jesienna

|
Wiatr, chłód
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Czekają nas zimne noce i mgliste poranki. Poza tym pogoda będzie w kratkę - doświadczymy i opadów deszczu, i większych przejaśnień. Jednego dnia w części kraju może nawet zagrzmieć.

Nad Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa związana z układem niskiego ciśnienia Gabriela, którego centrum wędruje nad Bałtykiem w kierunku Finlandii i Rosji. W obrębie tej zatoki, nad północno-wschodnią i wschodnią częścią kraju, przemieszcza się front chłodny. Tuż za nim napłynęło wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Choć masa ta, docierając znad Oceanu Arktycznego, uległa po drodze pewnej transformacji, wciąż niesie ze sobą ryzyko silnego spadku temperatury w nocy i nad ranem. Lokalnie może to skutkować wystąpieniem przygruntowych przymrozków.

We wtorek front będzie jeszcze zalegał nad północno-wschodnią i wschodnią Polską. Przyniesie on przede wszystkim większe zachmurzenie oraz miejscowe słabe, przelotne opady deszczu. W ślad za nim od zachodu zacznie rozbudowywać się mały klin wyżowy związany z układem wysokiego ciśnienia Elmar, który we wtorek po południu ulokuje się nad Sudetami. Przyniesie on rozpogodzenia i wzrost ciśnienia atmosferycznego.

Niedługo nastąpi zmiana pogody

Wyraźna zmiana pogody nastąpi już w środę, kiedy to nad Polskę nasunie się kolejna zatoka związana z układami niżowymi znad Atlantyku i Skandynawii. Towarzyszący jej front chłodny przyniesie następną falę przelotnego deszczu, a za frontem spłynie chłodne powietrze polarne znad oceanu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła

Od czwartku zacznie rozbudowywać się wyż znad zachodniej Europy. Stworzy on wał wysokiego ciśnienia sięgający do innego układu wyżowego nad północną Rosją. W ten obszar wyżowy, rozciągający się również nad Polską, od wschodu wbije się jednak pochmurny niż znad Morza Czarnego i Krymu, który przyniesie do kraju sporo chmur oraz opady deszczu. Wyż nieznacznie zmodyfikuje tę niżową aurę. Spowoduje, że chmury warstwowe będą zalegać nisko nad ziemią, czemu towarzyszyć będą opady mżawki i mgły.

W sobotę resztki frontu mają jeszcze zalegać na wschodzie kraju, podczas gdy od zachodu zacznie wkraczać następna zatoka niżowa z frontem atlantyckim. Niskie zachmurzenie powinno wtedy miejscami pękać, przepuszczając do powierzchni ziemi więcej promieni słonecznych.

Klatka kluczowa-767138
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Prognoza pogody. Może zagrzmieć

We wtorek na północnym wschodzie i wschodzie kraju będzie dość pochmurno. Miejscami popada słaby deszcz o sumie do 1-2 litrów na metr kwadratowy. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie, choć po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wzrost zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Lubelszczyźnie, przez 12-13 stopni w centrum kraju, do 14-15 stopni na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W środę niebo przykryje zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. na zachodzie, północy i w centrum kraju. Na Pomorzu może zagrzmieć. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni na wschodzie, przez 14 stopni w centrum kraju, do 16 stopni na zachodzie kraju. Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, będzie umiarkowany. Na zachodzie i północy może stać się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 60 km/h.

>>> CZYTAJ TEŻ: Jaka może być tegoroczna zima? Prognoza długoterminowa IMGW

Czwartkowe niebo przykryje zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju okresami spadnie słaby deszcz o sumie do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Podkarpaciu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 15-16 stopni na zachodzie. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

Tak zapowiadają się piątek i sobota

Piątek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy. W centrum i na południu kraju pojawią się opady mżawki. Tam będzie również mglisto. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni na południowym zachodzie, przez 14 stopni w centrum kraju, do 17 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i zmienny.

W sobotę niebo przykryje zachmurzenie duże, ale pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami może być mglisto. Na północnym zachodzie i północnym wschodzie kraju pojawią się opady deszczu o sumie od 1 do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 stopni w centrum kraju, do 14 stopni na Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.  

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
prognoza pogodypogodaJesień
Czytaj także:
Biegacze utknęli na trasie ultramaratonu z powodu ulewy
Ultramaratończycy utknęli na szlaku. "Czasami pogoda ma inne plany"
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach Urzulei na Sardynii
Osuwisko zablokowało wyjście z jaskini. Mężczyzna utknął w środku
Świat
Nepal
Rzeka wylała, ponad 100 turystów utknęło na szlaku
Świat
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy już niedługo. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Simon w Meksyku
"Nie możemy tu zostać, jest bardzo niebezpiecznie"
Świat
Prognoza IMGW
Prognoza IMGW na zimę. Ten miesiąc może mocno odbiegać od normy
Prognoza
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Panamie
Ponad 200 wstrząsów wtórnych i stan wyjątkowy w całym kraju
Świat
Tutaj prognozowane są opady
Deszczowy front przejdzie przez Polskę. Może zagrzmieć
Prognoza
Noc deszcz
IMGW ostrzega. Tu nocą może być niebezpiecznie
Prognoza
Wulkan Erebus i jego cień
Leży wśród lodu, ale ma ognisty temperament. Tak wygląda z kosmosu
Ciekawostki
Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo
Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
Świat
Drzewo obalone na sypialnię, Alabama
"Udało mi się wyczołgać. Moja żona nie dała rady"
Świat
Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Wtargnie arktyczne powietrze z północy. Ile stopni będzie
Prognoza
Mimo jesieni niektórzy nadal kąpią się w Bałtyku
"Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób"
Polska
Powódź na rzece Budhi Gandaki w Nepalu
Nepal znów mierzy się z powodzią. Zniszczone mosty i zaginieni
Świat
Huragan Isaias przeszedł przez Stany Zjednoczone
Zabijał i powodował tornada. "Nie mamy prądu, nie mamy internetu"
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna w Polsce. Zobacz zdjęcia
Polska
Atak w zoo
Wszedł na teren wybiegu dla tygrysów, nie żyje
Świat
Szop w kościele
Takiego wiernego się nie spodziewali. Nagranie z kościoła
Ciekawostki
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
Ciekawostki
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
Świat
Jesień, liście, deszcz
Jest szansa na to, że będzie cieplej. Co widać w prognozie
Prognoza
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
Świat
Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie
W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA
Świat
Zniszczenia po przejściu trąb powietrznych na Sycylii
Trąby powietrzne na Sycylii ciskały samochodami
Świat
Mężczyzna w Santiago w Chile próbuje uciec przed powodzią błotną
Ulicami stolicy sunęły masy błota. Nagranie
Świat
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
Świat
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
Ostatnie godziny na przygotowanie. "Spadajcie stamtąd"
Świat
Grad sparaliżował stolicę Ekwadoru
Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Świat
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom