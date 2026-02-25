Logo TVN24
Prognoza

Mapy i radar opadów. Tu dziś będzie padać

|
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Środa to kolejny wilgotny dzień w tym tygodniu. Przez Polskę przemieszcza się strefa opadów, niosąc ze sobą deszcz, deszcz ze śniegiem, a miejscami nawet śnieg. Sprawdź, jakich zjawisk spodziewać się u siebie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W środę rano Polska pod względem pogodowym podzielona jest na dwie części. Wschodnia połowa kraju znajduje się synoptycznie w tylnej części odsuwającego się niżu, którego centrum znajdowało się rano nad wschodnią Ukrainą. Tutaj nadal transportowane jest chłodne i wilgotne powietrze z północy. Zachodnia połowa kraju znajduje się już z kolei w zasięgu rozbudowującego się klina wyżu, rozciągającego się od Włoch po Finlandię.

Strefa opadów nad Polską

W zachodniej połowie Polski o godzinie 6 również przeważały chmury. Utrzymywało się zachmurzenie całkowite do dużego, choć miejscami zaznaczały się przejaśnienia, a na północy - nawet lokalne rozpogodzenia. Przeważnie obyło się bez zjawisk - padało jedynie punktowo w okolicach Koszalina, ale deszcz szybko zanikał.

O godzinie 6 we wschodniej połowie Polski panowało zachmurzenie całkowite, niosące rozproszone, słabe opady mokrego śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu o natężeniu 0,5-0,7 centymetra/litra na metr kwadratowy. Śnieg i deszcz ze śniegiem padał w północno-wschodniej części kraju, w okolicach Białegostoku, Mikołajek czy Olsztyna, a deszcz na południu, w rejonie Kielc, Krakowa czy konurbacji górnośląskiej. W wielu miejscach opady miały charakter marznący, powodując oblodzenie, przed którym ostrzega IMGW.

Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szklanka na drogach i chodnikach. Tu będzie niebezpiecznie

Gdzie będzie padać w ciągu dnia. Mapy i radar opadów na żywo

W ciągu dnia strefa rozproszonych opadów będzie przemieszczać się nad wschodnią połową Polski z północy na południe, niosąc przelotne opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem, jak również samego deszczu. Strefa obejmie głównie centrum i południowy wschód, a w drugiej części dnia będzie stopniowo odsuwać się poza nasze granice, zanikając. Dzięki temu we wschodniej części kraju pojawią się lokalne przejaśnienia.

Wędrówkę strefy opadów nad Polską pokazują poniższe mapy i radar:

Klatka kluczowa-250234
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

deszczŚniegpogodaprognoza
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
