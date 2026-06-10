Ryzyko podtopień po ulewach. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
W środę przez Polskę zaczął przetaczać się deszczonośny front, na którym miejscami grzmi. Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w nocy i jeszcze w czwartek dalej będzie wędrował on nad krajem, miejscami niosąc ulewy. Jak alarmują specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w miejscach ich występowania dojdzie do wzrostów poziomu wody, a niewykluczone są podtopienia.
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Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia
Synoptycy IMGW wydali alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza zlewniami na północny i wschodzie regionu;
- kujawsko-pomorskim, w zlewniach na wschodzie;
- podlaskim, poza zlewniami na północy i wschodzie;
- mazowieckim;
- łódzkim, w zlewniach na północy i wschodzie;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- śląskim, w zlewniach na południowym wschodzie;
- małopolskim;
- podkarpackim.
W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu, którym będą towarzyszyć burze, na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich.
Na południu kraju na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Na południu ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 w czwartek. W województwie łódzkim, południowej połowie woj. mazowieckiego oraz w woj. lubelskim alerty są ważne do godz. 14 w czwartek. Na pozostałym obszarze Polski ostrzeżenia będą w mocy od godz. 23 w środę do godz. 15 w czwartek.
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Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia
Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.