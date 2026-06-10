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Prognoza

Ryzyko podtopień po ulewach. Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

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Ulewny deszcz, deszcz, ulewy
Wędrówka opadów deszczu w nocy i w czwartek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Przez Polskę przechodzi deszczonośny front, na którym miejscami obficie pada. W związku z nim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne. W wielu województwach może dojść do gwałtownych wzrostów poziomu wody, a miejscami możliwe są podtopienia.

W środę przez Polskę zaczął przetaczać się deszczonośny front, na którym miejscami grzmi. Jak informuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, w nocy i jeszcze w czwartek dalej będzie wędrował on nad krajem, miejscami niosąc ulewy. Jak alarmują specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w miejscach ich występowania dojdzie do wzrostów poziomu wody, a niewykluczone są podtopienia.

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Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Synoptycy IMGW wydali alarmy hydrologiczne pierwszego stopnia w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza zlewniami na północny i wschodzie regionu;
  • kujawsko-pomorskim, w zlewniach na wschodzie;
  • podlaskim, poza zlewniami na północy i wschodzie;
  • mazowieckim;
  • łódzkim, w zlewniach na północy i wschodzie;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • śląskim, w zlewniach na południowym wschodzie;
  • małopolskim;
  • podkarpackim.
Nawet 40 litrów wody. Gdzie będzie lać
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Nawet 40 litrów wody. Gdzie będzie lać

Polska

W związku z prognozowanymi silnymi opadami deszczu, którym będą towarzyszyć burze, na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody. Lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich.

Na południu kraju na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Na południu ostrzeżenia obowiązują do godziny 10 w czwartek. W województwie łódzkim, południowej połowie woj. mazowieckiego oraz w woj. lubelskim alerty są ważne do godz. 14 w czwartek. Na pozostałym obszarze Polski ostrzeżenia będą w mocy od godz. 23 w środę do godz. 15 w czwartek.

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Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza, że stany wody - te obserwowane lub prognozowane - układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Źródło: IMGW
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Tagi:
deszczIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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