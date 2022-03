Pogoda na jutro - wtorek 29.03. W całym kraju spadnie deszcz, do 14 stopni

W nocy zachmurzenie będzie duże. Miejscami pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek, 29.03

We wtorek 29.03 pogoda przyniesie duże zachmurzenie. Lokalnie niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Wieczorem na północy może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.