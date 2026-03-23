Pogoda na jutro - wtorek, 24.03. Nocą ściśnie lekki mróz

Pogoda na jutro, czyli na wtorek, 24.03. W nocy w części kraju temperatura spadnie poniżej zera. Dzień przyniesie pochmurną aurę i silniejszy wiatr. Warunki biometeo przeważnie będą korzystne lub neutralne.

Na noc prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2/-1 stopni Celsjusza miejscami na północnym wschodzie, południu i w centrum kraju do 3-4 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. 

Pogoda na jutro - wtorek, 24.03.

We wtorek spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, na zachodzie i północy wzrastającego do dużego. W Karpatach może pojawić się słaby deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 12 st. C na Suwalszczyźnie, 14-15 st. C w centrum kraju i 16 st. C na południowym zachodzie. Odczuwalny będzie wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i Pomorzu dość silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w większości kraju będzie niska i wyniesie poniżej 50 procent. Jedynie na północy Polski wyniesie ona około 70 proc. Warunki biometeo będą niekorzystne na północnym zachodzie, w pozostałych miejscach neutralne bądź korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

We wtorek zachmurzenie w stolicy będzie początkowo małe, po południu wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna osiągnie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a o północy osiągnie wartość 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Trójmieście zachmurzenie będzie na ogół duże. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a o północy osiągnie wartość 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na wtorek prognozowane jest w Poznaniu zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu duże. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a o północy osiągnie wartość 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, które po południu wzrośnie do dużego. Temperatura maksymalna sięgnie 16 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje wiatr z południowego zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, o północy osiągnie wartość 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na wtorek w Krakowie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i małe. Termometry wskażą 15 st. C. Wiatr będzie wiał z zachodu, słaby i umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, a w południe osiągnie wartość 991 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
