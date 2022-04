Pogoda na jutro - Poniedziałek Wielkanocny 18.04. W niektórych regionach spadnie deszcz ze śniegiem

Pogoda na jutro. Poniedziałek, drugi dzień Świąt Wielkanocnych w części kraju przyniesie opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Na przeważającym obszarze Polski będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się na ogół neutralne.

Nadchodzącej doby przeważający obszar Polski pozostawał będzie pod wpływem wyżu przemieszczającego się znad południowego Bałtyku w rejon Zatoki Fińskiej. Południowo-wschodnia część kraju w dalszym ciągu będzie znajdować się natomiast w zasięgu oddziaływania pochmurnego niżu znad Rosji. Taka konfiguracja układów barycznych sprowadza nad Polskę chłodne masy powietrza pochodzenia arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

We wtorek znad Półwyspu Bałkańskiego w rejon Morza Czarnego i Ukrainy przywędruje wilgotny niż, a nasz kraj znajdzie się w jego zasięgu. Wir ściągnie nad Polskę sporą dawkę wilgoci, która na styku z chłodną masą powietrza przyniesie umiarkowane opady deszczu, a na wschodzie, szczególnie w nocy, także opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda na noc

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Więcej chmur w pierwszej części nocy pojawi się tylko w południowo-wschodniej części kraju. Na południowym wschodzie występować mogą słabe opady deszczu ze śniegiem poniżej 1 litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północny i północno- wschodni.

Pogoda na poniedziałek

Dzień zapowiada się z przewagą pogodnej aury. We wschodnich i południowych regionach kraju zachmurzenie okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw., a w Małopolsce popada również deszcz ze śniegiem. Wieczorem opady deszczu ze śniegiem możliwe są też na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na południowym wschodzie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Z kierunku północno-wschodniego wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski osiągnie około 50 procent. W zachodnich województwach odczuwalny będzie komfort termiczny, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne na południowym wschodzie okażą się niekorzystne, poza tym będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie małe wzrastające pod koniec dnia do umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Tempratura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie małe wzrastające pod koniec dnia do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, okresami słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem poniżej 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

