Pogoda na jutro - środa 08.03. Wilgotno, zimno, miejscami wietrznie

Noc upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. W strefie frontu atmosferycznego - rozciągającego się od Podlasia, przez centrum kraju, po Dolny Śląsk - będzie pochmurno z opadami śniegu rzędu 1-3 centymetrów. W niektórych miejscach w tych regionach pojawią się również opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 3 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-zachodni. W strefie brzegowej porywy wiatru mogą sięgać 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 08.03

Dzień na północy kraju przyniesie pogodną aurę. Na pozostałym terenie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr. Porywy w strefie brzegowej przekroczą 70 km/h.