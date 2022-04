Pogoda na dziś - sobota, 9.04. Lokalnie możliwe burze, w górach dosypie śniegu

Pogoda na dziś. Na sobotę synoptycy prognozują opady deszczu, a w górach mokrego śniegu. Miejscami może zagrzmieć. Powieje też silniejszy wiatr, w porywach do 70 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni Celsjusza.

W sobotę na południu i południowym wschodzie kraju wystąpi pochmurna aura i opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach prognozuje się mokry śnieg, którego spadnie do 10 centymetrów. Na pozostałych obszarach Polski zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na północnym zachodzie mogą pojawić się burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - sobota, 9.04

Wilgotność powietrza wahać się będzie od 80 do 90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, miejscami będzie też wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Pochmurna aura z przejaśnieniami, do południa okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Wystąpi pochmurna aura z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 10 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami prognozuje się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. W południe barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 978 hPa.

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl