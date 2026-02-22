Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - niedziela, 22.02. Strefa opadów będzie wędrować nad Polską

Może padać deszcz
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W niedzielę 22.02 będzie pochmurno i nad krajem przemieści się strefa opadów deszczu. Wieczorem miejscami może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Warunki biometeo przeważnie będą niekorzystne.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Niedziela na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym spodziewana jest przemieszczająca się z zachodu na wschód kraju strefa słabych i umiarkowanych, ciągłych opadów deszczu. Wieczorem będą one przechodziły na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-243587
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do ponad 95 procent. Na północy Polski będzie chłodno, natomiast na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum - ciepło. Mieszkańcy pozostałej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na wschodzie będą neutralne.

Klatka kluczowa-243558
2102 M062MK ZDR.mp4

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia popada też deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 1-2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna niedziela ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 6-8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę. Poza tym przejściowo wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-243565
Warunki drogowe w niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Pongvit/AdobeStock

pogodaprognoza pogody
