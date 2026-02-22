Prognoza pogody na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Niedziela na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym spodziewana jest przemieszczająca się z zachodu na wschód kraju strefa słabych i umiarkowanych, ciągłych opadów deszczu. Wieczorem będą one przechodziły na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4-5 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 80 do ponad 95 procent. Na północy Polski będzie chłodno, natomiast na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum - ciepło. Mieszkańcy pozostałej części kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeo przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na wschodzie będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurna niedziela ze słabymi opadami deszczu pod koniec dnia. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia popada też deszcz ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 1-2 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna niedziela ze słabymi i umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 6-8 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę. Poza tym przejściowo wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Warunki drogowe w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl