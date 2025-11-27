Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na dziś - czwartek 27.11. Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny

|
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Czwartek 27.11 w większości kraju upłynie raczej spokojnie. Opady śniegu mają stopniowo zanikać, miejscami pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 0 do 4 stopni Celsjusza.

Pochmurna aura z przejaśnieniami zapanuje w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Nad resztą kraju niebo będzie silniej zachmurzone, a w centralnej i północno-wschodniej Polsce wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, na Podlasiu do 3 cm, zanikające w ciągu dnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C w Trójmieście i Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko we wschodniej Polsce okresowo dość silny.

Klatka kluczowa-55346
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 80 procent w północno-zachodniej Polsce do ponad 90 procent na krańcach wschodnich i północno-wschodnich. Warunki biometeorologiczne podzielą kraj - na wschodzie będą niekorzystna, a na zachodzie neutralne.

Klatka kluczowa-55366
Warunki biometeo w czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek niebo nad Warszawą będzie pochmurne. Może słabo prószyć śnieg, ale po południu opady mają zanikać, a niebo zacznie się przejaśniać. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe barometry wskażą 1005 hPa, a ciśnienie będzie szybko rosnąć.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny czwartek z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na barometrach w południe zobaczymy 1018 hPa, ciśnienie ma szybko rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu czwartek zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia wystąpią przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie ma szybko rosnąć, a w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Czwartek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1007 hPa, ciśnienie będzie szybko rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurny czwartek prognozowany jest w Krakowie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 1 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa, a ciśnienie będzie szybko rosnąć.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
