Prognoza Pogoda na 5 dni. Chłód zadomowi się w Polsce. Będzie poniżej 20 stopni Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: solizonka/Shutterstock

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W okresie prognozy Polska pozostanie pod wpływem układu niskiego ciśnienia znad wschodniej Europy, w strumieniu chłodnej i wilgotnej masy powietrza polarnego morskiego. Przełoży się to na przewagę dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu o zmiennym natężeniu, lokalnie także słabymi, krótkotrwałymi burzami. Padać nie powinno jedynie na północnym zachodzie oraz zachodnich krańcach Polski, gdzie swój wpływ zaznaczy skraj rozległego, stabilnego wyżu Zander z centrum nad krajami Beneluksu.

W kolejnych dniach północny wschód kraju pozostanie pod dominującym wpływem pochmurnego i deszczowego niżu znad Europy Wschodniej, zasilanego ciepłym i wilgotnym powietrzem znad Morza Czarnego. Utrzyma się on w tej części kontynentu przez kilka kolejnych dni, przynosząc umiarkowane i intensywne opady deszczu we wschodniej części Ukrainy i na Białorusi, a w kolejnych dniach również w krajach bałtyckich i północno-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach naszego kraju wystąpi zdecydowanie więcej rozpogodzeń, aczkolwiek również przejściowo z przelotnymi opadami deszczu.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda na wtorek

Na przeważającym obszarze kraju wtorek przyniesie duże, przejściowo całkowite zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na północy i w centrum kraju mogą wystąpić słabe burze. Nie powinno padać jedynie na północnym zachodzie i krańcach zachodnich kraju. Termometry wskażą od 13-15 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 17-18 st. C na zachodzie. Powieje północny i północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu do 60 km/h.

Pogoda na środę i czwartek

W środę w zachodniej Polsce będzie pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju spodziewane jest zmienne zachmurzenie ze słabymi i umiarkowanymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-15 st. C na wschodzie i w centrum do 17-18 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, na wschodzie porywisty, z podmuchami do 40-50 km/h.

Na przeważającym obszarze kraju czwartek będzie dość pogodny. Jedynie na północnym wschodzie niebo ma być pochmurne i może padać. Na termometrach zobaczymy od 12-13 st. C na północnym wschodzie do 16-17 st. C w regionach zachodnich. Z północnego zachodu na zachodzie kraju powieje słaby, a na wschodzie i w centrum - umiarkowany, porywisty wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek na przeważającym obszarze Polski prognozowane jest duże zachmurzenie. Najwięcej chmur ma być na północy, wschodzie i częściowo w centrum - tam może również padać przelotny deszcz. Termometry wskażą od 13-14 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, na północy i wschodzie porywisty.

Sobota na przeważającym obszarze kraju upłynie pod względem pogodnego, miejscami słonecznego nieba. Jedynie na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą od 14-15 st. C na północnym wschodzie do 18-19 st. C na południu i zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.