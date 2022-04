Rozległy wyż i "wciskające się fronty". Najnowsza prognoza na majówkę

Majówka niemal wszędzie może przynieść opady deszczu, a w niektórych regionach kraju również burze. W najnowszej prognozie pogody na długi weekend majowy w Polsce nie widać spektakularnego wzrostu temperatury. Wszędzie będzie poniżej 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w Polsce kształtuje rozległy wyż Tim znad Wysp Brytyjskich. Od wschodu w obszar wysokiego ciśnienia wciskają się chłodne fronty atmosferyczne. Są słabe, ale przynoszą większą ilość chmur i przelotne opady deszczu o niewielkim natężeniu głównie we wschodnich regionach kraju. Napływa umiarkowanie chłodna masa powietrza polarnego. Taka pogodowa sytuacja ma potrwać do końca długiego majowego weekendu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na piątek

W piątek na zachodzie kraju będzie słonecznie. Na pozostałym obszarze czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, okresami wzrastające do dużego, miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie.

Sytuacja baryczna w Europie Deutscher Wetterdienst

Prognoza pogody na długi weekend majowy

Sobota zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. W centrum i na południowym wschodzie kraju wystąpią przelotne słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu i Kaszubach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunków wschodnich będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę, 1 maja, zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. W niektórych miejscach słabo i przelotnie popada, do 3 l/mkw. Nie powinno padać tylko w północno-wschodniej części kraju. Temperatura sięgnie maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum, do 18 s. C na Śląsku. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Poniedziałek, drugi dzień długiego majowego weekendu, na Pomorzu zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia i miejscami także przelotnych opadów deszczu do 5 l/mkw. Na południu kraju możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

3 maja, wtorek, upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia we wszystkich regionach kraju. Na północy oraz na południowym wschodzie również przelotnie popada, do 5 l/mkw. W Karpatach niewykluczone są burze z sumą opadów do 15 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl