Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach wschodnich;

mazowieckim , poza powiatami północno-zachodnimi;

lubelskim , poza południowymi powiatami;

łódzkim , w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;

dolnośląskim , w powiatach północno-zachodnich;

lubuskim , poza powiatami północno-zachodnimi;

wielkopolskim , w powiatach północnych i północno-zachodnich;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim;

pomorskim , poza północnymi i skrajnymi wschodnimi powiatami;

zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, wałeckim, drawskim.

Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, przy gruncie około -2 st. C. Alarmy ważne będą do godziny 8 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

