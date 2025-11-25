Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Alarmy przed oblodzeniem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich;
- mazowieckim, poza powiatami północno-zachodnimi;
- lubelskim, poza południowymi powiatami;
- łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;
- dolnośląskim, w powiatach północno-zachodnich;
- lubuskim, poza powiatami północno-zachodnimi;
- wielkopolskim, w powiatach północnych i północno-zachodnich;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim;
- pomorskim, poza północnymi i skrajnymi wschodnimi powiatami;
- zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, wałeckim, drawskim.
Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, przy gruncie około -2 st. C. Alarmy ważne będą do godziny 8 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: jzb/ast/fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com