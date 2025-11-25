Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega

Oblodzenie
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Żółte alarmy obowiązują w 11 województwach. Sprawdź szczegóły.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach wschodnich;
  • mazowieckim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • lubelskim, poza południowymi powiatami;
  • łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice;
  • dolnośląskim, w powiatach północno-zachodnich;
  • lubuskim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych i północno-zachodnich;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: tucholskim, sępoleńskim, nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, żnińskim;
  • pomorskim, poza północnymi i skrajnymi wschodnimi powiatami;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, wałeckim, drawskim.

Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, lokalnie mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około -1 st. C, przy gruncie około -2 st. C. Alarmy ważne będą do godziny 8 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: jzb/ast/fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Udostępnij:
TAGI:
pogodaIMGWZimaŚnieg
Czytaj także:
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
Świat
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
Prognoza
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
Prognoza
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Polska
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Polska
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Polska
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Polska
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Prognoza
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Prognoza
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Prognoza
Powódź w Hat Yai na południu Tajlandii
Dziewięć prowincji pod wodą. Nie żyje 13 osób
Świat
Intensywne opady śniegu, śnieg, zima
Alert RCB aż w dziewięciu województwach
Polska
Popada śnieg
Nawet 15 centymetrów śniegu. U kogo pojawią się takie opady
Prognoza
Śnieżyce na Podkarpaciu
20 szkół zamkniętych. Wielu odbiorców nadal bez prądu
Polska
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Najsilniejsze wstrząsy od sześciu lat
Świat
Jeden z samochodów, który utknął w śniegu we wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim
Auta zasypane po dach. Ewakuacje kierowców
Polska
Zniszczenia po przejściu tornada
Tornado zniszczyło sto domów. "Okna zostały wybite, sufit zawalił się"
Świat
Start misji Shenzhou-22
Wystrzelili statek bez załogi. Wyjątkowa misja ratunkowa
Świat
Koniunkcja Księżyca i Saturna, Oleszna
Malownicza koniunkcja zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Zimowe opady w części kraju. Pogoda na dziś
Prognoza
Śnieg spadł w Pradze
Praga pod śniegiem. Liczne utrudnienia na drogach
Świat
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Lód na drogach, zawieje i zamiecie śnieżne. Uważajmy
Prognoza
Noc, intensywne opady śniegu
Nocą dosypie śniegu. Sprawdź, gdzie
Prognoza
Powodzie w Malezji
Rajskie tereny pod wodą. "Modlę się za was"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom