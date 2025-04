Kiedy front opuści Polskę. Pogoda na 5 dni

Burzowa aura nie pozostanie z nami na długo. Już w weekend chmury się rozwieją, a pogoda będzie sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Na horyzoncie widać także wzrost temperatury.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy pogoda w południowej i częściowo centralnej części kraju kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia Gunter znad Rumunii. Towarzyszyć mu będzie strefa frontalna na południu kraju, która przyniesie przewagę pochmurnej aury z opadami deszczu i lokalnymi burzami.

Front opuści Polskę dopiero w sobotni poranek, a do tego czasu na nizinach, w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę, częściowo też Ziemię Łódzką i Mazowsze, spadnie średnio około 10-20 litrów wody na metr kwadratowy. W górach i na obszarach podgórskich napada około 20-30 l/mkw. Pojawią się chmury konwekcyjne, w związku z czym skumulowana ilość opadu miejscami będzie zdecydowanie większa. Na południowym wschodzie kraju prognozowane są burze z ulewnymi opadami deszczu, w których podczas zaledwie godziny może spaść dodatkowo 20-30 l/mkw.

W tym samym czasie północna Polska dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu Petra znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Po jego wschodnich peryferiach dotrze do Polski zdecydowanie chłodniejsze powietrze znad północnego Atlantyku. Do poniedziałku występować będzie przewaga nieco chłodniejszej, ale i słonecznej aury. Nocami na północnym wschodzie i lokalnie w centrum kraju prognozowane są przymrozki.

Pogoda na piątek

W piątek na północy kraju spodziewana jest słoneczna aura bez opadów. Na południu oraz początkowo w centrum kraju niebo będzie pochmurne, wystąpią opady deszczu do 5-15 l/mkw. Lokalnie na południowym wschodzie pojawią się burze z opadami do 20-40 l/mkw. Termometry pokażą od 9-10 st. C na Pomorzu, przez 14-15 st. C w centralnych regionach, do 16-17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany, okresami porywisty.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie nad ranem na południowo-wschodnich krańcach zapanuje duże zachmurzenie z zanikającymi opadami deszczu do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie do 14-15 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni wiatr.

W niedzielę niebo nad Polską będzie słoneczne. Na termometrach zobaczymy od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 15-16 st. C na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Północny i północno-wschodni wiatr okaże się umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Od poniedziałku do Polski zaczną docierać cieplejsze masy powietrza, a temperatura z każdym dniem ma wzrastać. W efekcie we wtorek i środę na zachodzie kraju termometry wskażą lokalnie nawet 20 st C, wciąż przy przewadze małego i umiarkowanego zachmurzenia na niebie.

Poniedziałek przyniesie nam pogodne i słoneczne niebo. Jedynie na północy przejściowo wystąpi duże zachmurzenie, ale bez opadów. Termometry wskażą od 14-15 st. C na Suwalszczyźnie do 17-18 st. C na pozostałym obszarze kraju. Słaby wiatr powieje z południowego wschodu.

Wtorek upłynie pod znakiem pogodnej, słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 st. C na Suwalszczyźnie do 18-20 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

