Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim (poza powiatami na południowym wschodzie regionu);
- wielkopolskim, (poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim);
- mazowieckim (w północno-zachodniej części województwa);
- podlaskim (w północnej połowie regionu).
IMGW prognozuje gęste mgły, widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Zjawiska należy się spodziewać między godziną 22 w sobotę, a godziną 10 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.