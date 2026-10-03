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Prognoza

Gęste mgły. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach

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Prognoza pogody w sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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IMGW alarmuje przed ryzykiem obniżonej widzialności w nocy z soboty na niedzielę oraz o poranku. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano na terenie dziewięciu województw. Sprawdź, czego się spodziewać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim (poza powiatami na południowym wschodzie regionu);
  • wielkopolskim, (poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim);
  • mazowieckim (w północno-zachodniej części województwa);
  • podlaskim (w północnej połowie regionu).

IMGW prognozuje gęste mgły, widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Zjawiska należy się spodziewać między godziną 22 w sobotę, a godziną 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodamgłaprognoza pogodyprognozaIMGW
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