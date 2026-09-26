Gęsta mgła. Ostrzeżenia IMGW w sześciu województwach
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia - gęste mgły
Żółty alarm przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- lubuskim, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski;
- wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, chodzieskim, złotowskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: nakielskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, wąbrzeskim, brodnickim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elblągu, braniewskim, bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztynie, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 23 w sobotę do godziny 9 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według IMGW przy ostrzeżeniu pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.